Một thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm

Ông Đào Trung Kiên - thành viên HĐQT PNJ. Ảnh: PNJ

Ngày 13/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo tài liệu công bố, ngày 12/10, PNJ nhận được đơn từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Lý do từ nhiệm là nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp – Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

HĐQT PNJ đã thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét, thông qua việc từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên, đồng thời giao bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để kiện toàn nhân sự HĐQT, bao gồm đề xuất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm bảo đảm số lượng và cơ cấu theo quy định.

Theo giới thiệu của PNJ, ông Đào Trung Kiên sinh năm 1979, có trình độ Thạc sĩ Tài chính, Đại học Hofstra, Hoa Kỳ. Ông gia nhập PNJ từ năm 2016 với vai trò Giám đốc Cao Cấp - Chiến lược. Tháng 2/2023, ông được bổ nhiệm là Giám đốc cao cấp - Vận hành và từ tháng 4/2022 đến nay, ông đảm nhận vai trò thành viên HĐQT.

Trước khi gia nhập PNJ, ông Kiên từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM, Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty TNHH Kiên Anh.

ĐHĐCĐ PNJ dự kiến tổ chức ngày 21/10 tới đây. Ngoài vấn đề nhân sự, HĐQT còn trình cổ đông nhiều nội dung quan trọng nhằm tái thiết hoạt động kinh doanh sau ảnh hưởng của vụ việc kim cương liên quan đến công ty con.

Về kế hoạch kinh doanh, HĐQT dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay âm khoảng 6.271 tỷ đồng, so với kế hoạch cũ là lãi 3.409 tỷ đồng. Sự thay đổi lớn này là do công ty dự kiến trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.

Về cổ tức tiền mặt, HĐQT đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10% mệnh giá. Công ty đã tạm ứng 10% theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026. Do đó, nếu phương án điều chỉnh được thông qua, PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Năm 2026, HĐQT đề xuất không chia cổ tức, trong khi kế hoạch đã được cổ đông thông qua là 20%.

Về huy động vốn, PNJ dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đợt chào bán dự kiến triển khai từ quý 4/2026 đến quý 3/2027. Số lượng phát hành thực tế sẽ do HĐQT quyết định căn cứ giá chào bán, nhu cầu vốn thực tế và kết quả đàm phán với nhà đầu tư.

Theo tờ trình, PNJ cho biết việc huy động thêm vốn nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại, đồng thời bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu tài chính khác.

Cụ thể, 60% tổng số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại. Khoảng 20% được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác. 20% còn lại, nếu có, sẽ được bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT PNJ còn có tờ trình đề xuất hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ hồi phục mạnh trong phiên 13/10 sau phiên giảm sàn trước đó. Mã đóng cửa tăng gần 6% lên giá 19.200 đồng/cp. Đây là vùng đáy 9 năm của cổ phiếu này.