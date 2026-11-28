Khi tri thức được lan tỏa từ mỗi gia đình, dòng họ đến từng thôn, khuyến học, khuyến tài trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội và bảo tồn những giá trị truyền thống.

Ông Dương Trung Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến học gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Dao của thôn Khe Rộng, xã Quy Mông đã cùng các thành viên vận động người dân tham gia học tập, gìn giữ tiếng nói, trang phục và những nét đẹp truyền thống.

Được thành lập từ năm 2017, đến nay câu lạc bộ đã tổ chức 4 lớp học tiếng Dao, đồng thời duy trì các nhóm may, thêu trang phục truyền thống. Nhờ vậy, việc bảo tồn văn hóa được duy trì trong sinh hoạt thường ngày của cộng đồng. Tinh thần học hỏi còn được thể hiện trong phát triển kinh tế và xây dựng nếp sống mới. Các hộ gia đình thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, phát triển sinh kế; những hủ tục như tảo hôn, một số nghi lễ trong việc hiếu từng bước được xóa bỏ. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo, khoảng 60% số hộ có kinh tế khá.

Ông Dương Trung Hưng chia sẻ: “Trước đây, tồn tại một số phong tục lạc hậu, nhưng khi được tuyên truyền, giải thích, người dân đã hiểu và đồng thuận thay đổi. Các gia đình cũng học hỏi nhau cách phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn câu lạc bộ không chỉ giữ được tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống mà còn góp phần xây dựng thôn đoàn kết, văn minh, không còn hộ nghèo”.

Nếu ở Khe Rộng, khuyến học gắn với gìn giữ văn hóa Dao thì tại xã biên giới Y Tý, việc nâng cao dân trí đang góp phần tạo nền tảng cho bảo tồn bản sắc văn hóa Hà Nhì và phát triển du lịch cộng đồng.

Sau hợp nhất, 7/25 thôn của Y Tý có dân tộc Hà Nhì sinh sống. Đây là địa bàn có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, thể hiện qua kiến trúc nhà trình tường, trang phục, lễ hội, phong tục và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những năm qua, xã quan tâm xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa tại 2 thôn Choản Thèn và Lao Chải. Các giá trị văn hóa địa phương trở thành nguồn lực phát triển du lịch, thu hút hơn 500.000 lượt du khách mỗi năm. Một trong những giải pháp hiệu quả mà địa phương triển khai là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng, khuyến khích người dân học hỏi, tiếp nhận tri thức mới, đồng thời hiểu sâu hơn về di sản của chính dân tộc mình.

Ông Sùng A Khứ - Phó Chủ tịch UBND xã Y Tý cho biết: “Thực hiện chủ trương phát triển Y Tý thành điểm du lịch đặc sắc, đô thị loại V, chúng tôi xác định nâng cao dân trí, khuyến khích học tập trong cộng đồng là nền tảng quan trọng để bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Người dân cần hiểu, trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời chủ động học hỏi kiến thức, kỹ năng để làm du lịch cộng đồng hiệu quả”.

Từ nhận thức ấy, việc truyền dạy tiếng nói, phong tục, nghề truyền thống và giới thiệu văn hóa truyền thống cần được quan tâm trong từng gia đình, dòng họ, thôn, bản. Với người dân làm du lịch, quá trình học hỏi còn mở rộng sang kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, quảng bá sản phẩm và gìn giữ cảnh quan, môi trường.

Chị Ly Xá Gơ, thôn Choản Thèn, xã Y Tý chia sẻ: “Tôi thấy việc học rất cần thiết. Người dân cần học để biết thêm kiến thức, làm kinh tế tốt hơn và phục vụ khách du lịch chu đáo hơn”.

Tại thôn Đồng Thập, xã Nghĩa Tâm, hiệu quả của phong trào khuyến học được thể hiện rõ qua sự quan tâm của các gia đình, dòng họ đối với việc học của con em. Với hơn 400 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, thôn nhiều năm duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THPT đạt 100%. Năm nào thôn cũng có học sinh trúng tuyển đại học. Riêng năm nay, có 7 trong số 10 học sinh dự thi đã đỗ đại học. Đồng Thập được công nhận là thôn văn hóa và cộng đồng học tập.

Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Việc học không còn là trách nhiệm riêng của nhà trường hay từng gia đình, mà trở thành mối quan tâm chung của cả dòng họ, cộng đồng.

Những kết quả này cho thấy phong trào “Học tập suốt đời” đang được triển khai rộng khắp, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng xã hội Văn hóa, học tập.

Ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: “Khuyến học, khuyến tài không chỉ là vận động học sinh đến trường hay hỗ trợ người học hoàn cảnh khó khăn, mà quan trọng hơn là xây dựng tinh thần học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng. Chúng tôi định hướng các mô hình học tập gắn với thực tiễn địa phương, trong đó chú trọng nâng cao dân trí, phát triển kỹ năng, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh”.

Từ định hướng xây dựng xã hội học tập, khuyến học ở Lào Cai cần tiếp tục gắn chặt hơn với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đề án số 14-ĐA/TU về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.

Để những mục tiêu ấy vào cuộc sống, phong trào khuyến học cần tiếp tục được gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn: từ truyền dạy tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống đến trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển sinh kế và du lịch cộng đồng. Khi mỗi gia đình, dòng họ, thôn, bản trở thành một không gian học tập, mỗi người dân vừa là người tiếp nhận tri thức, vừa là chủ thể gìn giữ và lan tỏa di sản. Đó cũng là cách khuyến học, khuyến tài góp phần vun đắp giá trị văn hóa, tạo nền tảng để Lào Cai phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.