Đoạn cống thoát nước bị đào hở, vỉa hè sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh chụp ngày 27/11/2026)

Ghi nhận tại hiện trường, một đoạn cống đã bị hư hỏng, không có nắp, đất đá ngổn ngang, lòng cống đọng nước và bùn đất. Nhiều vị trí vỉa hè bị hư hỏng do phương tiện vận tải đi lại, tạo sụt lún sát mép đường. Khu vực có dây cảnh báo nhưng chưa được che chắn kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. Vào những ngày mưa, nước không kịp thoát, đọng thành vũng, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến việc đi lại. Những ngày nắng, bùn đất khô lại, bụi bẩn phát tán, ảnh hưởng đến môi trường và các phương tiện đi qua khu vực này.

Bùn đất và nước đọng, bụi bẩn phát tán, ảnh hưởng đến môi trường và các phương tiện đi qua khu vực này.

Đây là đoạn đường có lưu lượng phương tiện qua lại thường xuyên, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị. Việc hệ thống thoát nước hư hỏng kéo dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người đi bộ, người cao tuổi và học sinh. Đề nghị cơ quan chức năng, đơn vị quản lý tuyến đường sớm khắc phục, sửa chữa hệ thống cống thoát nước; có biện pháp cảnh báo, che chắn an toàn trong quá trình xử lý, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn cho người dân.