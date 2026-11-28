Chiều 27.11, tại quảng trường Kiss Square, không khí liên hoan nóng dần lên với màn giao lưu của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và đoàn Lunaria Marionette Show (Philippines).

Đại diện Việt Nam mang đến những tiết mục múa rối cạn kết hợp âm nhạc dân tộc.

Tiếng đàn bầu hòa cùng chuyển động của con rối tạo nên phần trình diễn đậm dấu ấn văn hóa Việt, thu hút khán giả và bạn bè quốc tế.

Đông đảo khán giả theo dõi các tiết mục biểu diễn múa rốit ại Quảng trường Kiss Square

Sau đó, người xem còn được trực tiếp cầm con rối và thử sức với những động tác khó.

Chị Sofia, du khách đến từ Argentina, chia sẻ: "Tôi được hòa mình cùng con rối và cảm thấy rất thú vị"

Tiếp nối chương trình, Lunaria Marionette Show khuấy động quảng trường bằng những chú hề rối dây chuyển động trên nền nhạc Crazy Frog.

Qua từng thao tác điều khiển, nghệ sĩ trẻ Elijah Lunaria mang đến màn diễn vui nhộn với cách biểu đạt rất riêng.

Elijah từng biểu diễn tại Việt Nam năm 2015, khi mới 7 tuổi. Năm 2019, cậu trở lại Hà Nội và giành giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc.

Cuối tiết mục của Elijah Lunaria, nhiều du khách được tự tay cầm dây điều khiển rối, khiến không khí thêm rộn ràng và để lại ấn tượng đẹp tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town).

Khi đêm xuống, tại Nhà hát À Ơi, hai đoàn Myanmar và Indonesia tiếp tục đưa khán giả bước vào những câu chuyện văn hóa khác biệt.

Giữa các cảnh diễn, ông Khin Maung Htwe trực tiếp dẫn chuyện.

Đoàn Myanmar giới thiệu chương trình Yoke Thé Pwe với các tích truyện dân gian, từ màn giao đấu giữa Rồng và chim thần Garuda đến chuyện tình của đôi chim thần Keinari - Keinera.

Những con rối dây liên tục chuyển động dưới bàn tay điêu luyện của nghệ nhân.

Trong khi đó, đoàn APA Indonesia kể câu chuyện về người khổng lồ Kumbakarna qua nghệ thuật rối bóng wayang.

Suốt 60 phút, nghệ sĩ Pramariza Fadhlansyah vừa điều khiển hình rối sau màn chiếu, vừa đảm nhiệm vai trò người kể chuyện.

Cùng tối đó, đoàn Hải Phòng và đoàn múa rối Lào vẫn miệt mài chuẩn bị cho đêm diễn 28.11.

Phía đoàn Hải Phòng, người sửa soạn con rối, người lắp cầu, người chẻ tre dựng sân khấu cho thật bắt mắt.

Các nghệ sĩ Lào thì tỉ mẩn khâu từng tấm băng rôn, góp thêm sắc màu cho tiết mục.

Mỗi đoàn một cách kể chuyện, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho múa rối. Qua từng tiết mục, khán giả không chỉ được xem biểu diễn mà còn có dịp khám phá âm nhạc, phong tục và những câu chuyện được lưu truyền trong văn hóa mỗi quốc gia.

Lịch diễn tối 28.11 tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) 20h00: Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng với vở "Cổng làng" 21h00: Đoàn Nhà hát Quốc gia Lào với vở "Cái giá của sự bất cẩn"