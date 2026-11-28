Theo Page Six, cặp đôi gần đây đã đi từ Paris (Pháp) đến Venice (Ý) trên chuyến tàu Simplon-Orient-Express, một trong những thương hiệu tàu hỏa hạng sang nổi tiếng nhất thế giới. Hãng tàu này nổi tiếng với những hành trình đường sắt hào nhoáng, các toa tàu cổ điển được phục chế tinh xảo, ẩm thực thượng hạng và dịch vụ lưu trú đắt đỏ bậc nhất.

Cặp đôi lên đồ như đi dự tiệc trên tàu.

Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã mạnh tay chi tiền cho khoang hạng sang siêu độc quyền của tàu. Toa tàu cá nhân bao gồm phòng ngủ có giếng trời đóng mở tự động, phòng khách thanh lịch với bộ sưu tập đĩa than tuyển chọn có thể biến thành không gian ăn uống, phòng tắm lát đá cẩm thạch khép kín, thư viện bí mật và phòng trà ấm cúng.

Cặp đôi được phục vụ 24/24 với các bữa ăn riêng tư ngay tại phòng với những món ăn thượng hạng, rượu sâm panh, rượu vang và các loại rượu mạnh cao cấp không giới hạn; đồ mặc nhà sang trọng, bộ đồ dùng cá nhân cùng quà tặng và dịch vụ đưa đón riêng đến và đi từ nhà ga.

Katy Perry thư giãn trên tàu.

Theo tờ The Times của Anh, giá vé 1 chiều trên chuyến tàu Orient Express này rơi vào khoảng 105.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Katy Perry cũng đã chia sẻ lên Instagram những bức ảnh đáng nhớ của chuyến đi xa hoa này cho thấy cặp đôi tận hưởng cuộc sống mơ ước trong chuyến đi riêng tư. Katy Perry tỏa sáng trong chiếc váy ngắn bằng lụa và ren màu sâm panh, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn màu trắng. Cô hài hước chia sẻ chuyến đi này đánh dấu "màn ra mắt tại châu Âu" của kiểu tóc mới của mình. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada vô cùng lịch lãm trong bộ tuxedo màu trắng.

Cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry ngày càng mặn nồng.

Katy Perry kém Justin Trudeau 13 tuổi. Cả hai lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 7/2025, ngay trước khi cựu Thủ tướng Canada đến dự buổi hòa nhạc thuộc chuyến lưu diễn Lifetimes Tour của Katy Perry ở Montreal, Canada. 3 tháng sau, họ bị bắt gặp đang hôn nhau trên du thuyền của nữ ca sĩ ngoài khơi bờ biển California, Mỹ, trước khi chính thức công khai chuyện tình cảm bằng cái nắm tay ở Paris nhân dịp mừng sinh nhật nữ ca sĩ.

Katy Perry và Justin Trudeau quấn quýt trên tàu hạng sang:

Ảnh, video: IGNV