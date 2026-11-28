Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo kế hoạch, Chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn do Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai, sẽ được tổ chức sáng 4-12 tại UBND phường Trảng Bom. Dự kiến có 300 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (gồm công nhân lao động, thai phụ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số) sẽ được hỗ trợ tổng số tiền 3 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe).

Báo cáo của Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương cho thấy, công tác chuẩn bị để tổ chức chương trình đã cơ bản hoàn tất.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Tuấn báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hạnh Dung

Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Thị Mai Hương báo cáo công tác chuẩn bị chương trình tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Hạnh Dung

Đối với Chương trình tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, dự kiến sẽ tiếp nhận 40 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở của 13 xã, phường trên địa bàn thành phố về Trung tâm Công tác xã hội và quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố (đóng trên địa bàn phường Tam Hiệp) để chăm sóc, nuôi dưỡng. Chương trình dự kiến tổ chức vào chiều 4-12, đoàn công tác của Trung ương sẽ đến trung tâm thăm và tặng quà cho các cháu.

Theo báo cáo của Sở Y tế, qua vận động, kết nối các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổng nguồn lực tài trợ dự kiến phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ là 1,3 tỷ đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ và hiện vật. Nguồn kinh phí này dự kiến để đầu tư, trang bị một số hạng mục để phục vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ như: phòng học máy vi tính, khu vui chơi và dụng cụ thể dục, thư viện dành cho trẻ em, xe ô tô điện chở hàng trong trung tâm, ti vi, máy lạnh… Các sở, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai những phần việc được phân công.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hoàng Thị Bích Phú báo cáo công tác phối hợp chuẩn bị thực hiện các chương trình. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận cuộc họp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giao Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công. Trong ngày diễn ra chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố có trách nhiệm phối hợp các công ty, Sở Y tế tổ chức đưa đón 40 thai phụ tham dự chương trình, đảm bảo an toàn, đúng thời gian. UBND phường Trảng Bom tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để chuẩn bị chu đáo cho chương trình.