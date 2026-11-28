Con rối bước ra. Sợi dây căng lên. Và thời gian được kéo lại gần.

Một đêm dài nằm trong nửa giờ

Theo truyền thống, một buổi Yoke Thé Pwe kéo dài bảy hoặc tám tiếng, bắt đầu khoảng 9–10 giờ tối và kết thúc khi trời sáng, vào khoảng 5–6 giờ sáng.

Sân khấu thường rộng chừng sáu mét. Khoảng mười nghệ nhân đứng phía sau những sợi dây; bảy nhạc công hòa tấu trong dàn Saing Waing; ít nhất năm ca sĩ hát và kể chuyện. Đó không chỉ là một buổi biểu diễn. Đó là cả một đêm sống cùng thần linh, muông thú, truyền thuyết, hoàng tử, công chúa và những giấc mơ không ngủ.

Nhưng tại Phú Quốc, cả thế giới ấy chỉ nằm trong đôi tay khéo lẽo của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối truyền thống Htwe Oo Myanmar.

Đoàn không chọn một trích đoạn riêng. Họ cố giữ cấu trúc đầy đủ của đêm diễn, như người đi xa mang theo ngôi nhà bằng cách gấp nó lại thật nhỏ.

Mở đầu là điệu múa nghi lễ dâng lên các vị thần hộ mệnh, để cầu cho buổi diễn bình an. Tiếp theo là “Cảnh rừng Himalaya”, Himawunta Khan, với những con vật nhảy múa trong khu rừng của tưởng tượng, phần diễn vốn dành cho trẻ nhỏ và kéo dài đến nửa đêm.

Khi trẻ em trong những đêm xưa đã ngủ, sân khấu bắt đầu kể những tích truyện Jataka. Những kiếp trước, những thử thách đạo đức, những bài học về con người đi qua đêm tối để tiến gần bình minh.

Cuối cùng, Hoàng tử và Công chúa xuất hiện trong điệu múa đôi, khép lại cuộc hành trình.

Ba mươi phút ấy không phải một mảnh vỡ được nhặt ra từ truyền thống. Nó giống một tấm bản đồ thu nhỏ, trên đó khán giả có thể nhìn thấy toàn bộ con đường của một đêm Yoke Thé Pwe.

Lời nói bắc cầu qua những điều xa lạ

Giữa các cảnh diễn, ông Khin Maung Htwe trực tiếp dẫn chuyện.

Lời dẫn không chỉ báo cho khán giả biết màn tiếp theo là gì. Nó giải thích tại sao nhân vật xuất hiện, vì sao con rối mang màu áo ấy, vì sao một điệu múa có vị trí trong đời sống Myanmar.

Khi giới thiệu điệu múa ngựa, ông nhắc đến 12 con giáp của văn hóa Á Đông rồi nối sang bảy linh vật tượng trưng cho bảy ngày trong tuần của người Myanmar.

Một cây cầu nhỏ được bắc lên.

Khán giả bước từ điều quen thuộc sang điều xa lạ mà không bị lạc. Buổi diễn vì thế cũng trở thành một lớp học ngắn, nơi lịch sử và văn hóa được giảng không bằng bảng đen, mà bằng những con rối đang cúi đầu, xoay mình và nhảy múa.

Htwe Oo Myanmar từ lâu đã chọn cách vừa biểu diễn vừa chia sẻ lịch sử, kỹ thuật và ý nghĩa của rối dây. Bởi một truyền thống muốn sống bên ngoài quê hương không thể chỉ xuất hiện. Nó còn phải tự giới thiệu mình.

Con rối biết nhảy. Người nghệ sĩ giúp nó biết kể.

Hanuman đi qua những đường biên

Hanuman đến từ sử thi Ramayana, nhưng nhân vật ấy không thuộc riêng một đất nước. Cũng trong đêm đó, đoàn Indonesia trình diễn “Kumbakarna Gugur”, nơi đội quân khỉ do Hanoman dẫn đầu bước ra từ rối bóng. Ngày 2.12, đoàn Thái Lan tiếp tục kể “Cuộc phiêu lưu của Hanuman” qua sử thi Ramakien, bằng kỹ thuật rối que ba người điều khiển.

Cùng một thần khỉ. Ba đất nước. Ba loại hình rối. Ba cách để một ký ức chung tiếp tục thở.

Ở Myanmar, Hanuman được kéo lên bằng dây. Ở Indonesia, Hanuman hóa thành bóng trên màn. Ở Thái Lan, Hanuman chuyển động trong nhiều đôi tay.

Nhân vật vẫn thế, nhưng thân thể thay đổi.

Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa của “Tài hoa kết nối năm châu”: các nền văn hóa không đứng cạnh nhau như những gian hàng đóng kín, mà nhận ra trong câu chuyện của người khác một phần ký ức của chính mình.

Thiện và ác mặc màu gì?

Hai chằn tinh Balu bước ra sân khấu.

Nan Balu mặc màu đỏ, sống trong cung điện và chỉ ăn thực vật. Nhân vật đại diện cho cái thiện. Taw Balu khoác màu xanh lá, sống trong rừng sâu, ăn thịt sống và tượng trưng cho cái ác.

Khán giả không cần biết tiếng Myanmar. Màu sắc đã nói trước.

Đỏ và xanh bước vào cuộc so tài. Thiện và ác trở nên hữu hình, không còn là những ý niệm trừu tượng nằm trong sách đạo đức. Trên sân khấu rối, chúng có áo, có khuôn mặt, có bước đi và có cách giơ tay riêng.

Cách kể ấy không xa lạ với sân khấu truyền thống Việt Nam. Trong vở “Cổng làng” của Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Ông Thiện và Ông Ác cũng đứng hai bên cánh cửa tâm linh, giữ hai mặt đối lập trong đời sống con người.

Các dân tộc có thể nói những ngôn ngữ khác nhau. Nhưng thiện và ác thường biết cách tự giới thiệu mà không cần phiên dịch.

Người cha trao lại sợi dây

Trong “Yoke Thé Pwe”, khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở nhân vật nổi tiếng nhất, mà ở điệu múa của nhà giả kim Zawgyi.

Đây là điệu múa khó, theo truyền thống thường dành cho các nghệ nhân bậc thầy đã lớn tuổi. Nhưng tối 27.11, người điều khiển Zawgyi lại là con trai 22 tuổi của ông Khin Maung Htwe. Người nghệ sĩ trẻ đã học điệu múa từ ba bậc thầy lão luyện.

Phía trên là những sợi dây. Phía dưới là đôi tay trẻ.

Nhà hát Htwe Oo Myanmar được ông Khin Maung Htwe và bà Tin Tin Oo thành lập năm 2006 tại Yangon, với mong muốn gìn giữ Yoke Thé và trao nghề cho thế hệ tiếp theo. Bởi vậy, việc người con biểu diễn điệu múa khó trước khán giả quốc tế không chỉ là một màn phô diễn kỹ thuật.

Đó là lễ truyền nghề không cần nghi thức.

Người cha không trao cho con một bài diễn văn. Ông trao những sợi dây. Người con nhận lấy và làm con rối chuyển động.

Di sản không sống vì được đặt sau tấm kính. Di sản sống khi bàn tay già dạy bàn tay trẻ cách kéo một sợi dây cho đúng nhịp.

Khi con rối khóc suốt 700 năm

Trong trích đoạn Jataka, đôi chim thần Keinari và Keinera xuất hiện không lời thoại. Chỉ có âm nhạc và chuyển động.

Bão tố chia lìa đôi chim thần. Mỗi con mắc kẹt ở một bên bờ suối trong đêm tối. Họ không thể đến với nhau. Truyền thuyết kể rằng hai sinh linh đã khóc thương nhau suốt 700 năm.

Bảy trăm năm, trong thời gian của con người, là điều không thể. Nhưng trong thời gian của tình yêu, đôi khi một đêm cũng dài như thế.

Không có lời thoại để giải thích nỗi chia lìa. Khán giả phải đọc nó trong cái ngẩng đầu, trong khoảng cách giữa hai con rối, trong những sợi dây kéo chúng lại gần rồi giữ chúng ở hai bờ.

Đó là lúc múa rối vượt qua biên giới ngôn ngữ. Người xem không cần hiểu tiếng Myanmar để nhận ra chờ đợi, mất mát và thủy chung. Bởi cơ thể, kể cả cơ thể của một con rối, có thể nói những điều mà lời nói làm cho nhỏ lại.

Quá khứ vẫn được mặc trong ngày cưới

Điệu múa của Hoàng tử Mintha và Công chúa Minthamee khép lại chương trình.

Trang phục hoàng gia của hai con rối không chỉ thuộc về bảo tàng hay những câu chuyện cổ. Kiểu y phục ấy vẫn được cô dâu, chú rể Myanmar mặc trong ngày cưới.

Trước tiết mục cuối, ông Khin Maung Htwe nói: “Các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia cùng có một mục đích: cống hiến hết mình để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và truyền thống dân tộc”.

“Yoke Thé Pwe” kéo dài 30 phút.

Trong 30 phút ấy, một đêm diễn tám tiếng được gấp lại. Một cánh rừng Himalaya được dựng lên. Hanuman đi qua biên giới. Thiện và ác khoác màu áo. Đôi chim thần khóc qua 700 năm. Người cha trao sợi dây cho người con. Hoàng tử và Công chúa bước từ quá khứ vào ngày cưới hôm nay.

Hai nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Nhưng sau họ là nhiều thế hệ.

Những sợi dây nhìn có vẻ mảnh. Song chúng đủ sức giữ cả một truyền thống khỏi rơi xuống quên lãng.