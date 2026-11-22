Hoạt cảnh tái hiện lại cảnh đồng chí Mai Ngọc Thuyết vào thăm chồng là đồng chí Nguyễn Văn Mẫn gây xúc động với khán giả. (Ảnh: GIANG NAM)

Khán phòng im phăng phắc khi các hướng dẫn viên bắt đầu kể câu chuyện tình yêu của những chiến sĩ cách mạng - một chủ đề lâu nay chưa được nhiều người nói đến. Nhiều thanh niên yêu nước đến với cách mạng ở tuổi thanh xuân. Tình yêu lứa đôi là một lẽ tự nhiên với họ. Nhưng trong quá trình đấu tranh cách mạng để giành độc lập, tự do cho dân tộc, tình yêu lứa đôi luôn gặp vô vàn thử thách. Có những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Nhiều người bị địch bắt khi tình yêu vừa ở độ đẹp nhất... Bức tường, song sắt của nhà tù đế quốc thực dân không ngăn được tình yêu của họ.

Trưng bày “Giữ trọn lòng son” đem đến những câu chuyện tình yêu, đặc biệt là câu chuyện tình yêu, tình nghĩa vợ chồng của những lãnh tụ, lãnh đạo, tiền bối cách mạng.

Đó là các đồng chí: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Khai, Tổng Bí thư Trường Chinh và Phu nhân Nguyễn Thị Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Phu nhân Ngô Thị Huệ hay các đồng chí Nguyễn Phong Sắc-Hoàng Thị Ái, Võ Nguyên Giáp-Nguyễn Thị Quang Thái... Tất cả người nghe đều xúc động trước quá trình hoạt động và khi bị địch bắt của các đồng chí. Điển hình như khi bị bắt và bị đưa ra đối chất, đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã kiên quyết khẳng định không quen biết nhau để bảo vệ tổ chức của cách mạng...

Các tư liệu, hình ảnh còn nêu bật những kỷ niệm, những câu chuyện gia đình của các đồng chí. Chính sự bình dị ấy lại càng làm nổi bật hơn sự kiên trung, hy sinh vì đất nước của các nhà lãnh đạo.

Một điểm mới trong cách tiếp cận của trưng bày là sử dụng nghệ thuật hát xẩm truyền thống để dẫn dắt câu chuyện lịch sử. Khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu, kết hợp với thuyết minh và các hoạt động trải nghiệm tương tác. Làn điệu dân gian giàu bản sắc không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật, mà còn góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng hình thức truyền tải giàu cảm xúc.

Cùng với đó, công chúng được thưởng thức hoạt cảnh về lần gặp gỡ trong chốn lao tù của hai chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết. Hoạt cảnh tái hiện lần gặp nhau năm 1933 trước khi đồng chí Nguyễn Văn Mẫn bị đi đày ở Côn Đảo và mãi mãi không trở về.

Cùng các chiến sĩ tham quan trưng bày, Trung tá Nguyễn Trường Thành, Phó Chính ủy Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Có thể nói đây là một trong những phần trưng bày vô cùng xúc động, tái hiện được lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước. Với đơn vị Bộ Tư lệnh Lăng, việc giáo dục các thế hệ tinh thần, đạo đức cách mạng là rất quan trọng. Đơn vị có rất nhiều hoạt động giáo dục trực quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Song những hoạt động trực quan, sinh động như cách làm của di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp các chiến sĩ có cái nhìn rõ nét hơn, nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức cách mạng, qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”.

Khách tham quan lựa chọn ngẫu nhiên để được tiếp cận những lá thư tình thời chiến. (Ảnh: GIANG NAM)

Để tăng tính hấp dẫn và tạo chiều sâu cảm xúc, Ban tổ chức triển khai không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm bức thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dòng thư mộc mạc, chân thành hé mở thế giới tình cảm của những người chiến sĩ cách mạng. Khách tham quan sẽ được tương tác để nhận các bức thư một cách ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn tổ chức photobooth chụp ảnh, thiết kế “Cây thư tình” để mọi người có thể viết và nhắn gửi những lời yêu thương gửi người thân và treo lên “Cây thư tình”. Những hoạt động này tạo cơ hội để khách tham quan tiếp cận gần hơn với những câu chuyện lịch sử, trực tiếp tương tác, bày tỏ cảm xúc, kết nối những giá trị tình cảm trong quá khứ với cuộc sống hôm nay.

Nhiều người Việt Nam vốn thuộc lòng những câu của nhà thơ Tố Hữu trong “Bài ca mùa xuân 1961”, trong đó có đoạn: “Trái tim anh đó/ Rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ/ Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/ Phần cho thơ, và phần để em yêu...”. Nhưng phải khi đến tham quan, tìm hiểu trưng bày “Giữ trọn lòng son” ở Di tích Nhà tù Hỏa Lò, mọi người mới hiểu thêm về tình yêu lứa đôi trong bối cảnh cả dân tộc cùng nhau tham gia cuộc đấu tranh cách mạng nhằm giành độc lập, tự do cho đất nước.

Em Nguyễn Hà My (sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội) chia sẻ: “Chúng em sinh ra, lớn lên trong hòa bình nên nhiều khi đọc thông tin từ sách báo chưa thể hiểu hết trong thời chiến tranh các thế hệ cha anh đã sống và yêu như thế nào. Trưng bày đã nói rõ hơn với chúng em điều đó”.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo cách đặc biệt - đó là tổ chức trưng bày gắn với đổi mới phương thức “kể chuyện”, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, âm nhạc, hoạt cảnh sân khấu và công nghệ tương tác. Nhờ thế trưng bày “Giữ trọn lòng son” góp phần làm những câu chuyện lịch sử, câu chuyện tình yêu thời chiến trở nên gần gũi hơn.

Qua những câu chuyện tình yêu giữa những năm tháng gian lao, trưng bày khẳng định sức mạnh của tình cảm, lòng thủy chung và sự hy sinh, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm gìn giữ truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.