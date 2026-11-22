Dự Ngày hội có các ông, bà: Lương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đoàn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Tạ Thị Nhẫn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Lê Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân 17 tổ dân phố.

Ông Lương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương phát biểu chỉ đạo và khai mạc Ngày hội

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc Ngày hội, đồng chí Lương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào quê hương, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng văn minh, giàu bản sắc. Đồng chí ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể, đơn vị, trường học và các tổ dân phố trong công tác chuẩn bị; đồng thời cảm ơn các nghệ nhân, câu lạc bộ, diễn viên quần chúng, vận động viên, giáo viên, học sinh và Nhân dân đã tích cực tham gia, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, gắn kết của Ngày hội.

Đại diện các Tổ đón nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao tại khu dân cư; xây dựng nếp sống văn minh; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương; chăm lo các hộ còn khó khăn, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân thuận lợi tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba Hội thi trưng bày sách, giới thiệu sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao Quyết định công nhận 16 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026, ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và Nhân dân đã tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc gồm: "Chạm vào di sản", "Hương vị Việt" và "Sắc Việt sáng tạo". Các hoạt động diễn ra phong phú với workshop trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ, trưng bày sản phẩm địa phương, không gian ẩm thực truyền thống, đồng diễn dân vũ, giao lưu võ thuật, thi đấu kéo co cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đơn vị đạt giải nhất bộ môn Kéo co

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi trưng bày sách, giới thiệu sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số giữa các trường học trên địa bàn. Mỗi đơn vị đã xây dựng không gian trưng bày sáng tạo, kết hợp giới thiệu sách, mô hình học tập và các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong dạy học, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường Tiểu học & THCS Phú Lãm. Giải nhì cho Trường TH và THCS Phú Cường. Liên Trường Mầm non Phú Lãm & Phú Lương và Trường TH & THCS Phú Lương giành giải ba.

Đơn vị đạt giải nhì bộ môn Kéo co

Ở nội dung thi kéo co, sau những trận tranh tài quyết liệt, đội Trinh Lương đã xuất sắc giành giải nhất, đội Quang Lãm giành giải nhì, hai đội Nhân Trạch 1 và Nhân Trạch 2 giành hạng ba.

Đơn vị đạt giải 3 bộ môn Kéo co

Sau hai ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Phường Phú Lương năm 2026 khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng phường Phú Lương ngày càng văn minh, giàu đẹp.