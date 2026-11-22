Tối 22/11, Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa. Thông qua sự hội tụ của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng sáng tạo trẻ và đông đảo công chúng, chương trình tạo dựng một không gian lễ hội văn hóa mở, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được kết nối, lan tỏa, phát huy trong đời sống đương đại. Chương trình mở màn với nghi thức dâng hoa trang trọng, thể hiện lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn. Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM, cơ quan ban ngành, đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên và đoàn viên, thanh niên thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh và sáng tạo văn hóa, thực hiện nghi thức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức dâng hoa, toàn thể các lực lượng cùng tạo hình tập thể tại khu vực Tượng đài, biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự thống nhất trong đa dạng văn hóa và sức mạnh kết nối cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngoài lãnh đạo thành phố, đại biểu, khách mời, khoảng 654 người đến từ Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; Văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật; Văn nghệ sĩ trẻ và thanh niên quy tụ tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tại Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt Nam 2026. Khối văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật gồm khoảng 200 người tham dự. Nghệ sĩ Kim Xuân, ca sĩ Phương Thanh, Vân Trang... diện áo dài, quấn khăn rằn khi tham dự chương trình.

Dàn hoa hậu, á hậu diện áo dài đỏ, nổi bật tại sự kiện. Sau lễ dâng hoa, các nghệ sĩ tiến hành di chuyển lại địa điểm diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I, với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Hàng nghìn người dân, khách du lịch trong và ngoài nước hào hứng theo dõi các hoạt động, chương trình diễn ra tại tuyến Đường đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào tối 22/11.