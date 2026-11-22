800 thiết bị bay không người lái kết hợp Laser Mapping khắc họa 15 hình ảnh biểu tượng của An Giang trên bầu trời Rạch Giá. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ cùng đông đảo doanh nghiệp, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, nhân dân và du khách.

Người dân, du khách về tham dự Khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định, vùng đất An Giang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ vẻ đẹp của sông nước, đồng bằng, núi non, biển đảo cùng sự đoàn kết nghĩa tình của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở sau ngày 1/7/2025, những giá trị riêng từ vùng Tứ giác Long Xuyên, dãy Thất Sơn, di sản văn hóa Óc Eo đến vùng biển đảo Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên đã hòa quyện, tạo nên chiều sâu bản sắc chung cho tỉnh.

Quang cảnh khai mạc. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, văn hóa chính là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội bứt phá. Nhờ phát huy hiệu quả nguồn lực này, tăng trưởng GRDP của An Giang năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 tiếp tục dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, Festival lần thứ nhất diễn ra ngay sau sự kiện ngày 19/11/2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và công bố đảo ngọc Phú Quốc là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tỉnh An Giang định hướng xây dựng Festival “Dòng xanh An Giang” trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thường niên, luân phiên tổ chức tại các đô thị động lực nhằm quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực và lan tỏa hình ảnh quê hương xanh, năng động, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

800 thiết bị bay không người lái kết hợp Laser Mapping kéo dài 15 phút, khắc họa 15 hình ảnh biểu tượng của An Giang trên bầu trời Rạch Giá. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài hơn 120 phút đã mang đến cho khán giả không gian lễ hội mãn nhãn. Mở đầu là màn trình diễn Laser Mapping “Mạch nguồn thức giấc”, hoạt cảnh “Những dòng chảy hội tụ” và đặc biệt là màn trình diễn ánh sáng của 800 thiết bị bay không người lái (Drone Light) kết hợp Laser Mapping kéo dài 15 phút, khắc họa 15 hình ảnh biểu tượng của An Giang trên bầu trời Rạch Giá.

Tiếp nối là hai chương nghệ thuật mang chủ đề “An Giang-Hội tụ bản sắc” và “An Giang-Vươn mình cùng đất nước” với sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Nguyễn Hưng, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Tố Trinh, Anh Khoa, Anh Thư, nghệ sĩ Kim Phụng, Hữu Duyên cùng tập thể diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và sinh viên Trường đại học Kiên Giang.