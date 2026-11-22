Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là nơi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn vào thực tiễn sinh động của Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống ấy đã thấm sâu, bén rễ vào mảnh đất và nhịp sống đô thị. Với vị thế của một đô thị đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hiển hiện bởi nhịp sống sôi động, mà còn cuộn chảy mạch nguồn truyền thống văn hóa và bản sắc nhân văn hiếm có: rộng mở, năng động, bao dung và nghĩa tình.

Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH)

Trên nền tảng văn hóa ấy, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thành phố phát huy cao độ, kết nối mọi tầng lớp nhân dân, dân tộc và tôn giáo thành một khối bền chặt, biến sự giao thoa đa dạng thành bản sắc thống nhất và nguồn năng lượng sáng tạo không ngừng nghỉ.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: Thành phố muôn sắc màu và Chung một tấm lòng-Chung một Việt Nam. Trong phần một, các tiết mục nghệ thuật đã thể hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung, nơi gắn kết và thấu hiểu, là ngọn cờ tập hợp, là nơi khơi nguồn và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Trong hành trình phát triển của thành phố, mỗi người chúng ta hôm nay đều mang trong mình niềm tự hào khi là công dân của Thành phố mang tên Bác. Chính sự đồng lòng ấy đã hun đúc nên một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh-hiện đại-nghĩa tình.

Trong phần hai, những ca khúc Hát cho người còn sống, Bay qua Biển Đông, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Ngôi sao cô đơn, Hãy đàn lên, Ngọn lửa trái tim, Sắc màu Việt Nam, Ngôi nhà của chúng ta… đã mang đến từng nhịp đập nghĩa tình và nhân ái trong lòng mỗi khán giả.

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ANH)

Tất cả tạo nên bản hòa ca về tình người, kết tinh thành trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Trách nhiệm ấy thể hiện bằng tinh thần tri ân quá khứ được thắp sáng qua hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để những người con ưu tú sớm được trở về trọn vẹn với gia đình và quê hương.

Vươn mình cùng đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn kiên định một giá trị cốt lõi: Lấy con người làm trung tâm, lấy sự đoàn kết làm sức mạnh và lấy tinh thần đổi mới làm động lực phát triển. Là mảnh đất của sự hội tụ và hội nhập, thành phố luôn tiên phong và sẵn sàng tiếp nạp những mô hình mới, những ý tưởng tiến bộ để cùng cả nước mở đường phát triển.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Giao, Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, Phương Thanh, Quốc Đại, Hiền Thục, Nguyễn Phi Hùng, Thảo Trang, Thanh Nguyên, Thanh Sang, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, nhóm Lạc Việt, nhóm Nhật Nguyệt…