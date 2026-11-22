Đa dạng trải nghiệm, kết nối các thế hệ

Ngay từ chiều tối, khu vực tổ chức chương trình đã trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm gia đình, bạn bè cùng nhau tham quan các gian hàng, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và tham gia hoạt động trải nghiệm. Không khí ngày hội càng thêm sôi động khi đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đầy màu sắc.

Chương trình khai mạc quy tụ nhiều nghệ nhân tham gia trình diễn, mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc.

Thay vì chỉ tham quan, người dân có dịp tương tác, tìm hiểu và tự mình khám phá những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống.

Có mặt tại quảng trường Lam Sơn từ 18 giờ, bà Nguyễn Thị Lài (70 tuổi, xã Trường Văn) dành thời gian tham quan các gian hàng, tìm hiểu những hoạt động được tổ chức trong ngày hội. Bà chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy chương trình được tổ chức với quy mô lớn và hoành tráng như vậy. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của ngày hội khi có nhiều hoạt động để người dân đến tham quan, tìm hiểu văn hóa”.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của chương trình là các hoạt động nghệ thuật, trình diễn văn hóa dân gian. Những tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Âm nhạc, vũ điệu và sắc màu trang phục truyền thống góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng, đồng thời giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm như nhảy sạp mang đến sự hào hứng cho đông đảo người tham gia, nhất là các em nhỏ. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức, người dân có thể trực tiếp hòa mình vào nhịp điệu, thử sức với những điệu nhảy tập thể, cảm nhận nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc.

Đưa con đến tham dự chương trình, chị Thanh Hương (phường Hạc Thành) cho biết, đây là dịp để gia đình có thêm hoạt động vui chơi, đồng thời giúp trẻ được tiếp xúc với văn hóa truyền thống thông qua những trải nghiệm thực tế. Với các em nhỏ, những hoạt động trực quan, sinh động thường tạo sự tò mò và hứng thú, giúp việc tìm hiểu văn hóa trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Người dân, đặc biệt là các em nhỏ, tham gia trải nghiệm nhảy sạp, tìm hiểu nét đẹp văn hóa dân gian.

Bên cạnh các hoạt động mang đậm màu sắc truyền thống, không gian photobooth cũng trở thành điểm dừng chân được nhiều bạn trẻ yêu thích. Những góc chụp được bố trí bắt mắt thu hút các nhóm bạn cùng lưu lại khoảnh khắc khi tham gia ngày hội.

Không gian photobooth thu hút các bạn trẻ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi tham gia ngày hội.

Lan tỏa bản sắc qua những trải nghiệm thực tế

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm, không gian giới thiệu văn hóa tại chương trình cũng là điểm dừng chân của nhiều người dân. Các gian hàng được bố trí với những nội dung riêng, tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm, nét sinh hoạt và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền. Qua đó, bức tranh văn hóa xứ Thanh được giới thiệu sinh động, đa chiều hơn, góp phần khơi gợi sự quan tâm, khám phá của công chúng.

Người dân tìm hiểu, tham quan và mua sắm các sản phẩm OCOP.

Đáng chú ý, việc đưa các hoạt động văn hóa đến gần công chúng thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp cũng góp phần đổi mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống. Những giá trị vốn được lưu truyền qua các thế hệ không chỉ hiện diện trong các tiết mục biểu diễn hay không gian trưng bày mà còn được cảm nhận qua sự tham gia, tương tác của mỗi người. Khi được trực tiếp trải nghiệm, người dân có thêm cơ hội hiểu về giá trị của từng loại hình văn hóa, từ đó hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ.

Với chuỗi hoạt động phong phú, chương trình “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” không chỉ tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân mà còn mở ra không gian giao lưu, khám phá dành cho đông đảo công chúng. Sức hút của ngày hội được tạo nên từ chính sự tham gia nhiệt tình của người dân, từ niềm vui của những em nhỏ lần đầu trải nghiệm đến sự hào hứng của những người cao tuổi khi được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng.

Ngày hội ‘Sắc màu văn hóa xứ Thanh’ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 24/11, chào đón người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa đặc sắc.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình góp phần đưa văn hóa truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.