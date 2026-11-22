[Video] Trưng bày tư liệu, hiện vật 'Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị'
Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức khai mạc trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị” và triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật.
Chương trình giới thiệu đến công chúng hệ thống tư liệu, sách, báo, hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, lịch sử và con người vùng Đất Tổ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-trung-bay-tu-lieu-hien-vat-van-hoa-dat-to-ban-sac-va-gia-tri-post1004693.html