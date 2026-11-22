Văn hóa và đại đoàn kết - nền tảng sức mạnh phát triển

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc với trẻ em tại đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt lần thứ I năm 2026. Ảnh: Hoa Lê

Ngày hội do UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Sự kiện hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây cũng là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

Cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc.

Các đại biểu tham gia đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt lần thứ I năm 2026. Ảnh: Hoa Lê

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Quyết định số 1111/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu tham quan các không gian văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoa Lê

Văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong lịch sử dân tộc. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam; đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tạo nên sức mạnh chung của dân tộc. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Các đại biểu tham quan các không gian văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoa Lê

Đối với TP. Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình được vun đắp qua quá trình hình thành và phát triển của một đô thị hội tụ đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người dân từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Sự đa dạng trong đời sống cộng đồng, hòa quyện với tinh thần sẻ chia, đùm bọc đã tạo nên bản sắc riêng của Thành phố, nơi mỗi người đều có cơ hội hòa nhập, cống hiến và cùng phát triển.

Công nghệ sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa

Các giá trị truyền thống và khát vọng phát triển được kết nối, lan tỏa qua những hình thức nghệ thuật sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: Hoa Lê

Tinh thần kết nối giữa các giá trị truyền thống và khát vọng phát triển không chỉ được thể hiện qua thông điệp của Ngày hội mà còn được chuyển tải bằng những hình thức nghệ thuật sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại. Nổi bật trong đó là màn trình diễn 3D Mapping trên kiến trúc trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “The Eternal Flow – Dòng chảy bất tận”, chương trình sử dụng ngôn ngữ ánh sáng, hình ảnh, đồ họa chuyển động, âm nhạc và công nghệ trình chiếu hiện đại, biến công trình kiến trúc thành một không gian nghệ thuật sống động. Những lớp hình ảnh và ánh sáng đa sắc phủ lên mặt tiền, làm nổi bật các đường nét kiến trúc, mái vòm, ô cửa và tháp trung tâm.

Biểu tượng văn hoá truyền thống hoa văn trống đồng và chim Lạc được tái hiện bằng công nghệ ánh sáng. Ảnh: Hoa Lê

Đường phố Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh xưa được tái hiện bằng màn biểu diễn 3D Mapping. Ảnh: Hoa Lê

Nội dung trình diễn khai thác hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống và biểu tượng văn hóa đặc trưng, đưa công chúng khám phá lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó, công nghệ hiện đại trở thành phương tiện kể câu chuyện về một đất nước giàu bản sắc và một TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập.

Màn trình diễn 3D Mapping trên kiến trúc trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Hoa Lê

Sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu và kiến trúc đô thị không chỉ tạo nên trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với các giá trị văn hóa. Di sản, lịch sử và bản sắc dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, góp phần khơi gợi sự quan tâm, niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa trong cộng đồng.

Hội tụ sắc màu văn hóa trong không gian đô thị

Một không gian biểu diễn văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoa Lê

Đại biểu văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh màn trình diễn 3D Mapping, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn trở thành không gian hội tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Các gian trưng bày thiết kế theo hình nón lá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa; đồng thời mở ra không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Các nghệ sĩ mang đến những ca khúc về quê hương, đất nước. Ảnh: Hoa Lê

Tại sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam, công chúng được thưởng thức Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. Đặc biệt, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” là nơi giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp Nhân dân; giới thiệu giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên sân khấu chính, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” được chia thành hai phần “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam”. Các tiết mục kết hợp ca múa nhạc, ca cổ, cải lương và âm nhạc đương đại, khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết.

Các tiết mục khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoa Lê

Các tiết mục khắc họa bức tranh đa dạng về văn hóa, con người và tinh thần đoàn kết. Ảnh: Hoa Lê

Mở đầu là tiết mục mashup “54 dân tộc Việt Nam - Rực rỡ Việt Nam tôi”; tiếp đó, các nghệ sĩ mang đến những ca khúc về quê hương, đất nước và MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại được thể hiện qua tiết mục “Chạm ngũ cung”, đưa những thanh âm truyền thống vào cách thể hiện mới, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, nhiều chương trình văn hóa cũng được triển khai trên địa bàn như: Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP. Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật “TP. Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” và Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” tại Đặc khu Côn Đảo. Trong những ngày cao điểm, các bảo tàng, di tích, nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách, tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Ảnh: Hoa Lê

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh định hướng lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở và khu dân cư làm hạt nhân lan tỏa. Theo đó, mỗi người dân cần trở thành một chủ thể sáng tạo, một người gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp; mỗi gia đình, khu dân cư là một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình; mỗi tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay đầu tư, sáng tạo, phát triển các sản phẩm văn hóa có giá trị.

Các tiết mục tại ngày hội thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan. Ảnh: Hoa Lê

Các tiết mục tại ngày hội thu hút đông đảo du khách và người dân tham quan. Ảnh: Hoa Lê

“Văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các di tích, bảo tàng hay trên những sân khấu nghệ thuật, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày, trong sự gắn bó giữa con người với con người, trong tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và khát vọng cùng xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.