Tiết mục "Tinh hoa Việt Nam" do Câu lạc bộ Hương Sắc Việt - Nhà văn hóa lao động biểu diễn.

Dự chương trình có đồng chí Hà Đức Quảng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình văn nghệ chào mừng.

Chương trình gồm 13 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc bởi các hạt nhân văn nghệ đến từ công đoàn cơ sở, câu lạc bộ và cộng tác viên Nhà Văn hóa lao động tỉnh.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội Văn hóa công nhân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Tiết mục văn nghệ do các đoàn viên công đoàn cơ sở thực hiện.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Chương trình là dịp lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng thời, tạo sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.