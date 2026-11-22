Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết quốc tế trong Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (Ảnh: NGỌC QUÝ)

Chương trình diễn ra tối 21/11 với sự tham dự của ông Sam Korutaro, Trưởng Văn phòng thực địa Bentiu, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan; đại diện các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có Đội Công binh Pakistan, Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Tiểu đoàn Bộ binh Mông Cổ và Đơn vị Cảnh sát Ghana.

Sự hiện diện của đông đảo đại biểu quốc tế đã góp phần tạo nên một ngày hội đa sắc màu, thể hiện tinh thần cởi mở, hợp tác và gắn kết giữa các quốc gia trong ngôi nhà chung Liên hợp quốc.

Với chủ đề tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, chương trình được tổ chức như một không gian trải nghiệm văn hóa thu nhỏ, nơi những nét đẹp của quê hương Việt Nam được tái hiện sinh động qua ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu.

Những hình ảnh đặc sắc của văn hóa Việt Nam được giới thiệu tới các đồng nghiệp quốc tế. (Ảnh: ĐỨC HOÀN)

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là không gian ẩm thực Việt Nam, nơi các món ăn truyền thống được những cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trực tiếp chuẩn bị và giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Từ xôi ngũ sắc, nem rán, súp gà, cơm rang, bò hầm đến những món chè truyền thống, mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa, phong tục và sự khéo léo của người Việt.

Đặc biệt, gian hàng cà-phê Việt Nam với những ly cà-phê sữa đá đậm đà đã mang đến một trải nghiệm thú vị cho các vị khách quốc tế. Hương vị cà-phê đặc trưng, cách pha chế độc đáo cùng sự thân thiện, hiếu khách của những người lính áo blouse xanh đã tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, khó quên.

Tranh dân gian Đông Hồ được giới thiệu tại chương trình. (Ảnh: NGỌC QUÝ)

Không dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực, các đại biểu còn được trực tiếp tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như in tranh Đông Hồ, trang trí nón lá và các trò chơi dân gian. Những hoạt động này góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đời sống văn hóa, tinh thần sáng tạo và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ của người Việt Nam.

Trong môi trường đa quốc gia của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, những hoạt động giao lưu văn hóa như thế này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ và khác biệt dân tộc.

Các nữ quân nhân nước bạn tham gia trải nghiệm nghệ thuật dân gian của Việt Nam. (Ảnh: ĐỨC HOÀN)

Chương trình cũng mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ phối hợp, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Bentiu. Đây cũng là một cách tiếp cận hiệu quả trong công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm và giàu bản sắc văn hóa.