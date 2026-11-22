Tối 22/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai".

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Biểu tượng logo tỉnh An Giang xuất hiện trên bầu trời Rạch Giá trong màn trình diễn 800 thiết bị bay không người lái.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn 800 thiết bị bay không người lái, tái hiện 15 hình ảnh đặc trưng về vùng đất và con người An Giang.

Trên bầu trời Rạch Giá lần lượt xuất hiện chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Cổng Tam quan – biểu tượng nhận diện của tỉnh Kiên Giang trước đây, cùng hình ảnh quả địa cầu và dòng chữ APEC 2027 Phú Quốc.

Những hình ảnh được trình diễn trên bầu trời nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Hưng cùng các nhóm múa minh họa, được dàn dựng công phu.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival "Dòng xanh An Giang" thu hút đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết địa phương là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được bồi đắp qua nhiều thế hệ khai phá, dựng xây và bảo vệ quê hương.

Nơi đây hội tụ vẻ đẹp sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo; là nơi các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc.

Từ những dòng sông, cánh đồng trù phú của vùng Tứ giác Long Xuyên, dãy Thất Sơn hùng vĩ đến vùng biển đảo Tây Nam với Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Rạch Giá, Hà Tiên; từ dấu ấn văn hóa Óc Eo đến các di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và nghệ thuật dân gian, tất cả đã góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn riêng của vùng đất An Giang.

Sau ngày 1/7/2025, tỉnh An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế. Theo ông Hồ Văn Mừng, sự hội tụ này không chỉ mở ra dư địa phát triển kinh tế mà còn tạo nên không gian văn hóa phong phú, nơi những giá trị riêng của từng vùng đất hòa quyện, làm giàu thêm bản sắc chung của tỉnh.

Đông đảo người dân, du khách tập trung tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, theo dõi chương trình khai mạc Festival.

Trong hành trình phát triển, văn hóa được xác định là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các vùng miền, dân tộc, tôn giáo; đồng thời là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, một vùng đất muốn vươn xa không chỉ cần tiềm lực kinh tế mà còn phải có chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng và những giá trị tạo dấu ấn. Nguồn lực văn hóa cũng góp phần vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Theo ông Hồ Văn Mừng, năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của An Giang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng của tỉnh lần đầu tiên đạt trên 9%; địa phương đang nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10% trong cả năm.

Festival "Dòng xanh An Giang" góp phần quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người địa phương.

Festival "Dòng xanh An Giang" được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người địa phương. Sự kiện còn hướng đến quảng bá di sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng; mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa với du lịch, thể thao, thương mại và dịch vụ, An Giang mong muốn giới thiệu hình ảnh địa phương đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; khơi dậy niềm tự hào quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Khép lại chương trình khai mạc, màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút trên nền nhạc "Tinh hoa Việt Nam" tiếp tục tạo điểm nhấn, mang đến không khí sôi động cho đêm hội.