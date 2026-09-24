Ronaldo: 'Họ đã cố triệt hạ tôi'

Cristiano Ronaldo bức xúc với truyền thông. Ảnh: Reuters.

Ronaldo xác nhận từng cân nhắc giã từ đội tuyển quốc gia, tuy nhiên quyết định tiếp tục thi đấu và sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận gặp xứ Wales tại vòng bảng Nations League, diễn ra vào rạng sáng 25/9. Cuộc so tài này đánh dấu cột mốc kỷ lục với lần khoác áo thứ 234 của CR7 trong màu áo Bồ Đào Nha.

Cựu tiền đạo Real Madrid cũng thẳng thừng công kích truyền thông quê nhà bằng những phát ngôn gay gắt: “Tôi cảm nhận người hâm mộ Bồ Đào Nha vẫn yêu quý mình, nhưng tôi biết rõ một số đài truyền hình chỉ muốn chỉ trích tôi. Họ đã cố triệt hạ tôi, chỉ là chưa dùng đến súng mà thôi. Họ phát thèm cảnh tôi không còn lên tuyển nữa, nhưng tôi đã quá quen với điều này suốt hơn 20 năm qua. Ký ức và tâm trí tôi chỉ dành cho những người thật lòng yêu thương mình”.

HLV trưởng Jorge Jesus cũng xác nhận việc điền tên ngôi sao mang áo số 7 vào đội hình xuất phát. Quyết định này giúp Ronaldo đập tan những nghi ngại về gánh nặng tuổi tác.

CR7 hiện có 979 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao. Dù thừa nhận muốn chạm cột mốc lịch sử 1.000 bàn, anh khẳng định bản thân không hề bị ám ảnh bởi con số này và sẽ chỉ giải nghệ khi nhận thấy không còn khả năng cống hiến cho tập thể.

Ronaldo tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của Al Nassr Rạng sáng 22/8, Cristiano Ronaldo ghi bàn ngay trong ngày trở lại, giúp Al Nassr hạ Al Riyadh 4-0 và chạm mốc 977 bàn trong sự nghiệp.