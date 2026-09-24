Đỗ Hoàng Hên kiếm bao nhiêu tiền khi đá bóng ở Việt Nam?

Tháng 9/2026, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau trận chung kết lượt về hòa 2-2 trước Thái Lan tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trong đội hình lên ngôi, Đỗ Hoàng Hên là một trong những cái tên thu hút sự chú ý của công chúng.

Đỗ Hoàng Hên (tên thật là Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994 tại Brazil). Hendrio đến Việt Nam làm việc từ năm 2020, sau thời gian được đào tạo bóng đá tại Tây Ban Nha (bao gồm cả lò La Masia của Barcelona).

Giai đoạn đầu, anh thi đấu cho Topenland Bình Định (nay là Quy Nhơn United) trước khi chuyển sang Thép Xanh Nam Định vào năm 2022.

Đỗ Hoàng Hên trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Facebook nhân vật.

Tại đội bóng thành Nam, anh cùng Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) tạo thành bộ đôi đóng góp 41 bàn thắng (riêng Hendrio ghi 10 bàn), giúp câu lạc bộ đoạt chức vô địch V-League sau 39 năm chờ đợi.

Đến năm 2025, CLB Nam Định điều chỉnh chiến lược sử dụng ngoại binh và đại diện thành Nam quyết định thanh lý hợp đồng với Đỗ Hoàng Hên.

Tháng 4/2025, Hendrio đưa ra các tiêu chí đàm phán tài chính cho bến đỗ mới. Theo nguồn tin của Dân Việt tại thời điểm đó, mức giá chào sàn của cầu thủ này bao gồm:

Lương cơ bản: Tối thiểu 20.000 USD/tháng (tương đương khoảng 500 đến 518,5 triệu đồng/tháng theo tỷ giá năm 2025, tức khoảng 6 tỷ đồng/năm).

Phí lót tay: Tối đa 220.000 USD/năm (tương đương khoảng 5,7 đến 5,8 tỷ đồng).

Thời hạn hợp đồng: Ít nhất hai mùa giải.

Tổng cộng, chi phí để sở hữu cầu thủ Đỗ Hoàng Hên ước tính không dưới 11-12 tỷ đồng/năm (chưa tính các khoản thưởng thành tích). Mức định giá này được đưa ra dựa trên chuỗi phong độ ổn định và nền tảng thể lực của anh.

Tháng 5/2025, Hendrio chính thức ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Hà Nội - một trong số ít đội bóng được đánh giá là có đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng các điều kiện trên.

Dù các con số chi tiết trong bản hợp đồng không được các bên công bố chính thức, nhưng thương vụ này đánh dấu việc anh đảm bảo được dòng tiền ổn định trong vòng ba năm tiếp theo.

Đến tháng 10/2025, một bước ngoặt mang tính chiến lược đối với sự nghiệp của cầu thủ này xuất hiện: anh chính thức được cấp quốc tịch Việt Nam, lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Việc nhập tịch giúp anh thi đấu tại V.League dưới tư cách cầu thủ nội.

Điều này giải phóng suất ngoại binh cho CLB chủ quản, đồng thời gia tăng giá trị cạnh tranh của anh trên thị trường. Năm 2026, anh lần đầu được triệu tập, ra mắt Đội tuyển Quốc gia và giành chức vô địch ASEAN Cup, kéo theo các khoản thu nhập từ tiền thưởng giải đấu.

Bên cạnh nguồn thu trực tiếp từ bóng đá (lương, thưởng, phí lót tay), Đỗ Hoàng Hên còn mở rộng danh mục thu nhập thông qua việc hợp tác thương mại với một số thương hiệu thời trang và thể thao. Đây được xem là dòng tiền đáng kể bổ sung vào tổng thu nhập của cầu thủ sinh năm 1994.

Hiện tại, Đỗ Hoàng Hên và bạn gái đang sinh sống tại Hà Nội. Theo thông tin từ kênh YouTube Hoàng Trí Công vào đầu năm 2026, không gian sống của cầu thủ này là một căn duplex mang phong cách cổ điển châu Âu, có tầm nhìn bao trọn thành phố.

Tầng 1 gồm phòng khách trang bị sofa lớn màu xanh đậm, khu vực trưng bày cúp, huy chương và bàn ăn rộng rãi. Tầng 2 bao gồm phòng ngủ master (có bồn tắm) và không gian lưu trữ cá nhân. Giá thuê căn hộ này được tiết lộ ở mức 100 triệu đồng/tháng (1,2 tỷ đồng/năm).

Cùng với chi phí lưu trú, Đỗ Hoàng Hên còn đầu tư vào các tài sản tiêu dùng phục vụ sở thích cá nhân. Tính đến đầu năm 2026, bộ sưu tập của anh bao gồm 52 đôi giày, cùng số lượng lớn đồng hồ, nước hoa và mũ lưỡi trai được sắp xếp trong các hệ tủ kệ riêng biệt tại nhà.