Nhận định Đức vs Hà Lan, 01h45 ngày 25/9: Màn ra mắt đặc biệt

Nhận định trước trận đấu Đức vs Hà Lan

Sự xuất hiện của Klopp tạo ra rất nhiều kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân cấp đội tuyển của chiến lược gia 59 tuổi sau hơn 2 thập kỷ làm việc ở cấp CLB với Mainz, Dortmund và Liverpool. Klopp từng vô địch Bundesliga cùng Dortmund, vô địch Champions League với Liverpool và đưa đội bóng nước Anh tới ngai vàng Premier League. Ông dường như đã no đủ ở cấp CLB. Bây giờ, môi trường đội tuyển sẽ là thử thách hoàn toàn khác.

Klopp không che giấu sự háo hức trước màn ra mắt. Trong buổi họp báo trước trận, ông cho biết có "sự căng thẳng tích cực", đồng thời nhấn mạnh rằng Đức sẽ phải đối đầu với một Hà Lan sở hữu nhiều tài năng và luôn sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu.

Điểm đáng chú ý nhất trong cách Klopp chuẩn bị cho triều đại mới là ông triệu tập tới 44 cầu thủ cho chỉ 4 trận đấu Nations League, chia thành hai nhóm khác nhau. Riêng nhóm thi đấu hai trận đầu tiên gặp Hà Lan và Hy Lạp gồm 24 người. Đây là cách tiếp cận khá khác thường, nhưng cho thấy Klopp muốn có cơ hội quan sát rộng hơn và đồng thời quản lý khối lượng thi đấu của các tuyển thủ.

Bên kia chiến tuyến, Hà Lan cũng đang bước vào quá trình tái thiết với Xavi. Cựu tiền vệ Barcelona được bổ nhiệm thay Ronald Koeman vào tháng 8/2026 với hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030. Xavi từng vô địch La Liga trên cương vị HLV Barcelona và có nền tảng tư duy bóng đá chịu ảnh hưởng mạnh từ Johan Cruyff, Rinus Michels và trường phái Barcelona. Chính Xavi thừa nhận ông cảm thấy “có sự gắn kết đặc biệt với bóng đá Hà Lan” nhờ những ảnh hưởng đó.

Sau thành công cùng Liverpool, Klopp hướng tới kỷ nguyên mới cùng đội tuyển Đức

Xavi không tạo ra cuộc cách mạng nhân sự quá lớn, nhưng quyết định loại Memphis Depay khỏi danh sách triệu tập đầu tiên là dấu hiệu đáng chú ý. Depay là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, song Xavi lựa chọn bắt đầu bằng những phương án trẻ hơn trên hàng công. Trong khi đó, Virgil van Dijk tiếp tục giữ băng đội trưởng, còn những cái tên như Cody Gakpo, Brian Brobbey, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders hay Micky van de Ven... vẫn là nhân tố quan trọng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Hà Lan

Điểm thú vị là Đức và Hà Lan vốn quá hiểu nhau. Trước trận đấu lần này, hai đội đã gặp nhau 48 lần, trong đó Đức thắng 18, Hà Lan thắng 12 và có tới 18 trận kết thúc với tỷ số hòa. Khi bước vào lần chạm trán thứ 49, cán cân lịch sử vẫn nghiêng về phía Mannschaft nhưng khoảng cách không là quá lớn.

Những cuộc đối đầu gần đây càng cho thấy tính cân bằng. Tại Nations League 2024/25, Hà Lan hòa Đức 2-2 trên sân nhà hồi tháng 9/2024, trước khi Đức thắng 1-0 tại Munich vào tháng 10 cùng năm. Trước đó, hai đội cũng hòa 1-1 trong trận giao hữu năm 2022.

Đức từng có màn trình diễn rất thuyết phục ở Nations League 2024/25. Họ thắng Hungary 5-0 ngay trận ra quân và sau đó đánh bại Bosnia & Herzegovina 7-0 ở một trận đấu khác. Hà Lan cũng khởi đầu giải ấn tượng bằng việc hạ Bosnia & Herzegovina 5-2. Những kết quả ấy cho thấy hai đội đều có khả năng tạo ra sức ép tấn công rất lớn khi tìm được nhịp thi đấu phù hợp.

Tuy nhiên, trận đấu sắp tới có ý nghĩa khác hoàn toàn. Klopp và Xavi không chỉ phải giành kết quả tốt mà còn phải định hình phong cách cho đội tuyển của mình. Klopp nhiều khả năng sẽ ưu tiên cường độ, khả năng chuyển trạng thái và sức ép mạnh, trong khi Xavi được kỳ vọng đưa Hà Lan theo hướng kiểm soát bóng chủ động, luân chuyển nhanh và tạo ưu thế quân số ở khu vực giữa sân. Bản thân Xavi cũng nhấn mạnh trước trận rằng Hà Lan cần chơi với cường độ cao và chủ động trong cách tiếp cận để cưỡng lại cách chơi pressing điển hình từ phía đồng nghiệp.

Các cầu thủ như Dumfries (22), Koopmeiners (20) vẫn sẽ được Xavi tin dùng

Một chi tiết khác khiến trận đấu hấp dẫn là cả 2 đang khát chiến thắng sau kỳ World Cup 2026 thất vọng. Đức bị loại sớm bởi Paraguay trong khi Hà Lan cũng theo chân vì thua Morocco. Cả hai bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên, khiến nỗi thất vọng từ NHM là tràn trề. Họ được yêu cầu phải tìm lại cảm giác chiến thắng ngay lập tức.

Thông tin lực lượng Đức vs Hà Lan

Đức triệu tập 24 cầu thủ cho hai trận gặp Hà Lan và Hy Lạp. Marc-Andre ter Stegen sẽ trở lại và được kỳ vọng đảm nhận vị trí thủ môn số một sau khi Manuel Neuer chia tay đội tuyển. Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz và Serge Gnabry là những cái tên nổi bật trong nhóm cầu thủ được Klopp lựa chọn cho trận ra mắt.

Klopp cũng trao cơ hội cho một số gương mặt mới, trong đó có Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Younes Ebnoutalib. Việc đưa nhiều cầu thủ trẻ vào nhóm đầu tiên cho thấy HLV người Đức muốn tạo ra sự cạnh tranh ngay từ giai đoạn đầu của triều đại mới.

Tổn thất hiếm hoi là việc Brajan Gruda không thể hội quân do chấn thương cơ bụng sau trận đấu cấp CLB. Nhưng có lẽ Klopp còn đủ lựa chọn để thay thế cầu thủ trẻ này.

Hà Lan cũng gặp một vài vấn đề nhân sự. Donyell Malen rút khỏi đội tuyển vì chấn thương, trong khi Justin Kluivert không thể góp mặt. Tuy nhiên, Xavi vẫn có trong tay nhiều lựa chọn chất lượng ở cả ba tuyến.

Nhìn tổng thể, đây là trận đấu mà yếu tố chiến thuật có thể quan trọng không kém chất lượng cầu thủ. Đức vs Hà Lan không đơn thuần là một trận đấu Nations League mà còn là ngày ra mắt đặc biệt của Klopp và Xavi, mở đầu cho hai dự án mới cùng hướng tới mục tiêu phục hồi vị thế ở bóng đá châu Âu.

Đội hình dự kiến Đức vs Hà Lan Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Hato; Gravenberch, Reijnders, Koopmeiners; Frimpong, Gakpo, Depay. Đức (4-2-3-1): Ter Stegen; Vagnoman, Jonathan Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Adeyemi, Musiala, Schade; Havertz.

Dự đoán tỷ số: Đức 2-2 Hà Lan