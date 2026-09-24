Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị khi lên tuyển Bồ Đào Nha

Sau khi Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 1/8 World Cup mùa hè này, Ronaldo từng cân nhắc giải nghệ. Tuy nhiên, chân sút có 979 bàn thắng quyết định tiếp tục thi đấu.

"Tôi đã nói mình muốn đạt cột mốc 1.000 bàn và tôi sẽ làm được. Nhưng tôi không ám ảnh với nó. Khi quá ám ảnh về một điều gì đó, bạn có thể sẽ không đạt được” - Ronaldo chia sẻ trước trận gặp Xứ Wales.

Ronaldo quyết tâm ghi 1000 bàn thắng - Ảnh: Shutterstock

CR7 từng hai lần vô địch Nations League. Anh thừa nhận muốn ghi bàn thắng thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển quốc gia hơn là cho Al Nassr.

"Được ghi bàn thứ 1.000 cho Bồ Đào Nha sẽ thật tuyệt vời. Đó là điểm nhấn hoàn hảo, sự kết tinh của một câu chuyện đẹp” - Ronaldo nói.

Lionel Messi hiện có 930 bàn thắng trong sự nghiệp và vừa tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina.

Nhắc lại thời điểm sau World Cup, Ronaldo xác nhận anh từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo và ban huấn luyện đội tuyển, anh tin mình vẫn có thể đóng góp cho Bồ Đào Nha, cả bằng những bàn thắng trên sân lẫn vai trò dìu dắt thế hệ cầu thủ trẻ.

Dù vậy, cựu tiền đạo Manchester United và Real Madrid không đòi hỏi một suất đá chính.

"Tôi sẵn sàng ra sân. Nếu huấn luyện viên muốn tôi bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị, tôi cũng sẵn sàng.

Ngay cả khi không được thi đấu, cũng không có vấn đề gì. Việc quản lý đội hình thuộc trách nhiệm của HLV” - Ronaldo khẳng định.