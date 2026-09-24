ASIAD 2026: Huy Hoàng thắng nhóm B, Thanh Bảo vào chung kết 200m ếch

Ở nội dung 800m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 57 giây 39, về nhất nhóm B. Người đồng đội Trần Nguyễn Quốc về nhì với thời gian 8 phút 00 giây 89.

Huy Hoàng về nhất nhóm B nhưng khó tranh huy chương. Ảnh: Tam Ninh

Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc của hai kình ngư Việt Nam chỉ được xác định sau khi nhóm A thi đấu vào chiều tối nay.

Xét tương quan thành tích, cơ hội tranh huy chương của Huy Hoàng và Nguyễn Quốc không được đánh giá cao.

Thành tích đăng ký của các VĐV ở nhóm A vượt trội. Trong đó kình ngư Imafuka (Nhật Bản) - người xếp 3 trong số 8 VĐV ở nhóm A đã đăng ký thông số 7 phút 47 giây 81, hơn gần 10 giây so với thành tích của Huy Hoàng ở nhóm B.

Kết quả chung kết nhóm B nội dung 800m tự do nam

Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo đã hoàn thành mục tiêu quan trọng ở vòng loại 200m ếch nam khi giành quyền vào chung kết.

Kình ngư sinh năm 2001 về thứ tư ở lượt bơi thứ hai với thành tích 2 phút 13 giây 06. Tính tổng vòng loại, Thanh Bảo đứng thứ 10 và đủ điều kiện góp mặt ở chung kết diễn ra chiều nay.

Ở các nội dung còn lại, Dương Văn Hoàng Quy không thể đi tiếp tại 50m bướm nam. Anh về đích với thành tích 25 giây 66, xếp ngoài nhóm giành quyền vào chung kết.

Thành tích của 10 VĐV dẫn đầu vòng loại 200m ếch nam

Nguyễn Thúy Hiền cũng dừng bước ở 50m tự do nữ. Kình ngư Việt Nam về thứ tư ở lượt bơi của mình với thành tích 26 giây 37, không đủ để lọt vào chung kết.

Như vậy, tâm điểm của bơi Việt Nam trong chiều 24.9 sẽ là phần thi chung kết 200m ếch của Thanh Bảo, cùng kết quả chung cuộc của Huy Hoàng và Nguyễn Quốc ở cự ly 800m tự do.