Ngôi sao Indonesia hé lộ khoảng cách giữa đội nhà với Việt Nam, Thái Lan

Indonesia đang sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài cùng nhóm cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm. Theo Klok, vấn đề không nằm ở chất lượng nhân sự mà ở quá trình xây dựng sự ăn ý giữa các vị trí.

So với Việt Nam và Thái Lan, Indonesia vẫn cần thêm thời gian để duy trì một hệ thống thi đấu ổn định qua nhiều giải đấu. Việc các nhân tố mới liên tục được bổ sung cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thích nghi và phối hợp.

Marc Klok đánh giá cao sự ổn định của Việt Nam và Thái Lan

Nhận định của Klok được đưa ra trong thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh. Đội bóng "Xứ vạn đảo" có thể chạm trán Việt Nam nếu hai đội cùng vượt qua các đối thủ để tiến vào trận chung kết. Trước đó, Indonesia từng nhận thất bại 0-3 trước "Những chiến binh Sao vàng" tại ASEAN Cup 2026.

Dù vậy, Klok cho rằng kết quả trong quá khứ không nên trở thành động lực để Indonesia bước vào cuộc đối đầu tiếp theo với tâm lý phục thù. “Việt Nam nên được xem đơn giản là một đối thủ mạnh mà chúng tôi phải vượt qua nếu muốn vô địch, thay vì biến thành câu chuyện trả nợ cũ”, tiền vệ này nói.

Việt Nam được Marc Klok nhắc đến như đối thủ hàng đầu Indonesia cần phải vượt qua

Bản thân Klok nhận thấy việc đặt quá nhiều cảm xúc vào một trận đấu có thể khiến các cầu thủ mất đi sự tỉnh táo và ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống, đặc biệt khi hai đội gặp nhau ở một trận chung kết. Dẫu thừa nhận đội tuyển vẫn cần cải thiện tính ổn định, Klok cũng cho thấy Indonesia đã tiến bộ đáng kể trong vài năm qua.

Lực lượng gồm các cầu thủ trong nước, nhân tố thi đấu tại nước ngoài và những gương mặt nhập tịch ngày càng có thời gian thi đấu cùng nhau. Khi sở hữu đội hình mạnh nhất, Indonesia có thể tạo sức ép nhờ tốc độ, thể lực và chất lượng cá nhân. Khả năng tổ chức lối chơi cũng được cải thiện khi các cầu thủ ngày càng hiểu rõ vai trò của mình trong hệ thống.

Phát biểu của Marc Klok cho thấy Indonesia vẫn còn những điểm cần hoàn thiện, nhưng đội bóng này đã trở thành đối thủ đáng chú ý tại khu vực. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là dịp để thầy trò HLV Indonesia kiểm chứng mức độ tiến bộ và khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.