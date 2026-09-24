Ronaldo nói về thời điểm chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được triệu tập trong đợt tập trung đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha dưới thời HLV Jorge Jesus.

"Tất nhiên tôi đã nghĩ đến chuyện đó", Ronaldo trả lời khi được hỏi liệu anh có cân nhắc giã từ đội tuyển sau World Cup 2026 hay không.

Tuy nhiên, tiền đạo Al Nassr cho rằng thời điểm ấy chưa đến. Ronaldo không đặt ra một cột mốc cụ thể, mà sẽ quyết định dựa trên khả năng đóng góp của bản thân.

"Nếu HLV không cần tôi, tôi có thể ra đi ngay hôm nay, không vấn đề gì. Khi họ không còn muốn tôi ở đội tuyển, khi tôi cảm thấy mình chẳng làm được gì ở đây, không đóng góp trên sân, không ghi bàn hay không tạo ra bầu không khí tốt, tôi sẽ cầm bóng và ra đi", Ronaldo chia sẻ ngày 23/9.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn góp mặt trong đợt tập trung đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha dưới thời HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân này triệu tập Ronaldo cho loạt trận Nations League gặp Xứ Wales, Na Uy và Đan Mạch.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục của bóng đá quốc tế nam với 233 lần khoác áo và 146 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Anh ra mắt đội tuyển từ tháng 8/2003 và vẫn tiếp tục thi đấu hơn 23 năm sau.

Tương lai của Ronaldo trở thành chủ đề được quan tâm sau World Cup 2026. Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội trước Tây Ban Nha, trong khi CR7 trước đó xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo cũng từng cho biết mùa giải 2026/27 "có lẽ" là mùa cuối cùng anh thi đấu chuyên nghiệp. Dù vậy, tiền đạo Al Nassr chưa xác định thời điểm cụ thể sẽ giải nghệ.

HLV Jorge Jesus không đảm bảo suất thi đấu cho đội trưởng Bồ Đào Nha. Khi công bố danh sách tập trung, ông nhấn mạnh Ronaldo được đánh giá dựa trên phong độ như những cầu thủ khác.

"Cristiano là cầu thủ giống như tất cả những người khác. Nếu chơi tốt, cậu ấy sẽ thi đấu. Nếu không, cậu ấy không chơi", HLV Jorge Jesus tuyên bố.

Dù vậy, Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch trước mắt của tuyển Bồ Đào Nha. HLV Jorge Jesus xác nhận tiền đạo 41 tuổi đá chính trước Xứ Wales trong trận mở màn Nations League ngày 24/9.

Đây cũng là trận đầu tiên của Jorge Jesus trên cương vị HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân 72 tuổi từng làm việc với Ronaldo tại Al Nassr.

Sau World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn chưa muốn khép lại hành trình ở đội tuyển. Với CR7, quyết định chia tay chỉ đến khi anh cảm thấy mình không còn đủ khả năng đóng góp trên sân.