Nhận định trận đấu Bồ Đào Nha vs Xứ Wales, 1h45 ngày 25.9: Ronaldo tỏa sáng?

Phong độ Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch nhưng hành trình tại World Cup 2026 của Bồ Đào Nha sớm dừng lại từ vòng 1/8, bởi thất bại 0-1 trước láng giềng Tây Ban Nha. Giờ đây, vẫn với những gương mặt cũ, nhưng dưới triều đại nhà cầm quân mới Jorge Jesus, "Seleccao" sẽ trình diễn bộ mặt nào ở trận ra quân UEFA Nations League 2026/27?

Ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi vương, Bồ Đào Nha còn phải thể hiện lối chơi thuyết phục, theo đúng kỳ vọng từ LĐBĐ lẫn người hâm mộ quốc gia Nam Âu. Chiến thắng ở cuộc đón tiếp Xứ Wales được xem như nhiệm vụ bắt buộc.

Bởi trong bảng đấu còn có sự hiện diện của những đối thủ khó chơi như Đan Mạch hay Na Uy, không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước cái tên bị đánh giá thấp nhất, chẳng khác nào thất bại.

Bên cạnh ưu thế sân nhà và sở hữu đội hình chất lượng vượt trội, Bồ Đào Nha còn tỏ ra rất có duyên với UEFA Nations League. Trong lịch sử, không đội tuyển nào giàu thành tích ở sân chơi này bằng "gã khổng lồ" đến từ bán đảo Iberia.

Bồ Đào Nha từng 2 lần đăng quang vào các mùa 2018/19 và 2025/26 sau khi đánh bại Hà Lan và Tây Ban Nha ở chung kết. Với dàn sao hiện có trong tay, HLV Jorge Jesus có đủ chất liệu để tiếp tục mang tới thành công cho "Seleccao".

Nhà cầm quân 72 tuổi không phải mẫu HLV ưa thích tạo nên một cuộc cách mạng về cả nhân sự lẫn lối chơi. Ông vẫn lựa chọn bộ khung đã được người tiền nhiệm Roberto Martinez tin dùng. Ngay cả một công thần đã bước sang tuổi 41 như Cristiano Ronaldo vẫn được triệu tập.

Về cơ bản, tuyến tiền vệ tiếp tục đóng vai trò trọng tâm sức mạnh của Bồ Đào Nha nhờ khả năng sáng tạo và cơ động. Ở khu vực giữa sân, nhà ĐKVĐ đang sở hữu những nhân tố thuộc diện xuất sắc nhất thế giới.

Quá nhiều lợi thế trong tay giúp Bồ Đào Nha có lẽ không khó để tìm kiếm chiến thắng ở trận ra quân. Bất chấp Xứ Wales nhiều khả năng sẽ lựa chọn phương án lùi sâu khối đội hình về phần sân nhà, tạo nên bức tường phòng ngự nhiều lớp trước cầu môn do Danny Ward trấn giữ.

Tất nhiên, hy vọng tạo nên bất ngờ của đội khách không hoàn toàn bất khả thi. Nếu có thể đứng vững trước những áp lực từ các pha hãm thành của đối thủ, cơ hội sẽ được mở ra từ những tình huống chuyển đổi trạng thái, nơi những cầu thủ có tốc độ như Daniel James hay Brennan Johnson sẽ có đất dụng võ.

Song kịch bản trắng tay vẫn có xác suất xảy ra lớn hơn dành cho Xứ Wales. 3 trận giao hữu gần đây, thầy trò HLV Craig Bellamy đều không biết đền mùi chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 1.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Bồ Đào Nha: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Xứ Wales: Chấn thương khiến Harry Wilson, Nathan Broadhead và Karl Darlow không thể góp mặt.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Xứ Wales: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Dự đoán: 3-1