Thể thao Việt Nam có thêm huy chương tại ASIAD 20

Trưa 24/9, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc bước vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành Huy chương Đồng nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo môn rowing (Ảnh: Bùi Lượng).

Hai tay chèo Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao và duy trì được nhịp độ tương đối ổn định trong phần lớn quãng đường. Sau những nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, Tú Uyên và Bích Ngọc cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 7 phút 02 giây 68, qua đó giành Huy chương Đồng.

Tấm Huy chương Vàng thuộc về cặp Wang Sixuan - Shen Shuangmei của Trung Quốc với thời gian 6 phút 45 giây 99. Hai VĐV Iran là Zarei Kimia và Norouzi Tazeh Kand Zeinab giành Huy chương Bạc với thành tích 6 phút 55 giây 78.

Đội Hàn Quốc hoàn thành phần thi với thời gian 7 phút 05 giây 82 và đứng thứ tư. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhật Bản với thành tích 7 phút 08 giây 45 và Đài Bắc Trung Hoa với thời gian 7 phút 16 giây 54.

Sau khi hoàn thành cuộc đua, Phạm Thị Bích Ngọc cần tới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Điều này phần nào cho thấy những nỗ lực rất lớn của tay chèo Việt Nam trong cuộc đua tranh huy chương.

Tấm Huy chương Đồng của Tú Uyên và Bích Ngọc cũng là huy chương thứ hai mà rowing Việt Nam giành được trong ngày 24/9.

Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc có ngày thi đấu tốt tại ASIAD 20 (Ảnh: Bùi Lượng).

Trước đó, bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã mang về Huy chương Đồng ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo.

Ở phần thi này, các tay chèo Việt Nam phải cạnh tranh với Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan và Ấn Độ. Sau cuộc đua, Dư Thị Bông cùng các đồng đội cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 6 phút 43 giây 86.

Trung Quốc giành Huy chương Vàng với thời gian 6 phút 34 giây 87, trong khi Uzbekistan giành Huy chương Bạc với thành tích 6 phút 38 giây 05.

Môn rowing tại ASIAD 20 phải đối mặt với nhiều thay đổi về lịch thi đấu do ảnh hưởng của thời tiết. Mưa lớn tại khu vực thi đấu khiến đường đua và một số thiết bị tại Nagaragawa bị ảnh hưởng, buộc Ban tổ chức phải điều chỉnh chương trình.

Thay vì diễn ra trong 5 ngày như kế hoạch ban đầu, các nội dung rowing được dồn lại trong hai ngày 23 và 24/9. Điều này khiến các đội phải nhanh chóng thích nghi với mật độ thi đấu cao hơn, đặc biệt khi vòng loại diễn ra trong ngày 23/9 và các VĐV tiếp tục bước vào những cuộc đua tranh huy chương chỉ một ngày sau đó.

Không chỉ rowing, đoàn Thể thao Việt Nam còn có thêm tin vui trong ngày 24/9 ở môn wushu khi Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc nội dung tán thủ hạng 56kg nam.

Võ sĩ sinh năm 2005 bước vào trận tranh Huy chương Vàng với Ou Jiaming của Trung Quốc trong tình trạng không có thể trạng tốt nhất. Sau trận bán kết ngày 23/9, Đinh Văn Tâm gặp vấn đề về dây chằng và bị ở cả hai chân, nhưng anh vẫn quyết định thi đấu.

Trong trận chung kết, Ou Jiaming cho thấy ưu thế và giành chiến thắng sau hai hiệp. Võ sĩ Trung Quốc thắng hiệp đầu với điểm số 2-1, trước khi tiếp tục chiếm ưu thế 5-0 ở hiệp hai.

Chung cuộc, Ou Jiaming thắng 2-0 với tổng điểm 7-1 để giành Huy chương Vàng, còn Đinh Văn Tâm nhận Huy chương Bạc.

Trước đó, võ sĩ Việt Nam đã có hành trình ấn tượng khi lần lượt vượt qua Carlos Baylon (Philippines), Amin Ullah (Pakistan) và Fereddy Sinaga (Indonesia) với cùng tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết.