ASIAD 20 quy tụ nhiều môn thể thao mới

ASIAD 20 tại Nhật Bản đã chính thức khai mạc ngày 19-9, với sự tham dự của ít nhất 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao. Theo AP News, số lượng vận động viên tại đại hội lần này nhiều hơn Thế vận hội mùa Hè Olympic Paris 2024, với khoảng 10.700 vận động viên.

Bên cạnh các môn thể thao quen thuộc như điền kinh, bơi và bóng đá, ASIAD 20 còn có nhiều môn mang đặc trưng châu Á như kurash, kabaddi và cầu mây. Đại hội năm nay cũng bổ sung các môn thể thao mới gồm võ tổng hợp, padel (môn thể thao kết hợp giữa quần vợt và bóng quần) và teqball, cùng với thể thao điện tử.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ môn teqball (Ảnh: TTXVN phát)

Trong số các môn thể thao mới, teqball là môn thể thao kết hợp giữa bóng đá và bóng bàn, được thi đấu trên một chiếc bàn cong. Theo Reuters, teqball có nguồn gốc từ một bài tập bóng đá tại Hungary giữa thế kỷ XX. Môn thể thao hiện đại này được hình thành hơn một thập kỷ trước và có nét tương đồng với đá cầu, môn thể thao phổ biến ở Đông Nam Á.

Được biết, ngay trong lần đầu góp mặt tại ASIAD, teqball đã mang về tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội. Cặp đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi xuất sắc giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ, qua đó ghi dấu ấn của Việt Nam ở môn thể thao mới này.

H.N