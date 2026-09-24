Premier League đang có một nhóm CLB chuyên săn đại gia

Arsenal đến sân Brighton với tư cách nhà đương kim vô địch và toàn thắng 4 vòng đầu Premier League. Họ ra về với thất bại 0-3, trong trận đấu Brighton chơi tốt hơn và không cần đến một khoảnh khắc may mắn để tạo bất ngờ.

Một ngày trước đó, Chelsea cũng thua Brentford 0-3. Liverpool tránh được kết cục tương tự tại Bournemouth, nhưng chiến thắng 1-0 cũng chỉ được định đoạt trong hiệp hai, sau khi Alisson phải cứu thua cho đội khách.

Ba trận đấu trong cùng một vòng khiến Sky Sports gọi Brighton, Brentford và Bournemouth là "Tam giác Bermuda" của Premier League. Cách ví von có phần màu mè, nhưng thành tích của ba đội trước nhóm mạnh nhất giải trong vài năm qua cho thấy đây không còn là những cú sốc riêng lẻ.

Tính từ đầu mùa 2022/23, Brighton giành 69 điểm sau 50 trận gặp Big Six gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, MU và Tottenham. Thành tích này thậm chí nhỉnh hơn Aston Villa (67 điểm) và Newcastle (66), hai CLB có tiềm lực tài chính lớn hơn.

Brentford kiếm 49 điểm trong cùng giai đoạn, còn Bournemouth có 46. Hơn bốn mùa giải là khoảng thời gian đủ dài để các ông lớn hiểu rằng những chuyến làm khách trước nhóm này không còn giống một trận đấu mà chất lượng cá nhân có thể tự giải quyết mọi thứ.

Bournemouth vừa thua Liverpool và hiện chỉ đứng thứ 17 sau 5 vòng, vì thế gọi họ là "sát thủ Big Six" cũng không chính xác. Điều đáng nói nằm ở khả năng duy trì sức cạnh tranh của ba CLB dù thường xuyên mất những cầu thủ tốt nhất và không thể chi tiêu như các đội hàng đầu.

Mất cầu thủ giỏi không còn là khủng hoảng

Brighton, Brentford và Bournemouth không giống nhau về cách chơi. Brighton thích kiểm soát bóng, Brentford mạnh trong tranh chấp và bóng chết, còn Bournemouth phát triển đội hình dựa trên mạng lưới nhiều CLB của chủ sở hữu Bill Foley.

Điểm chung của họ nằm ở cách chuẩn bị cho việc mất người. Ba CLB hiểu rằng một cầu thủ chơi quá hay sẽ sớm lọt vào tầm ngắm của những đội giàu hơn, vì vậy bán trụ cột được xem là một phần trong kế hoạch thay vì tình huống buộc CLB phải chữa cháy.

Brighton giành 69 điểm trong 50 trận gặp Big Six kể từ đầu mùa 2022/23, thành tích tốt nhất trong nhóm ngoài 6 CLB lớn.

Trước mùa 2025/26, Brighton, Brentford và Bournemouth thu tổng cộng khoảng 485 triệu bảng từ bán cầu thủ. Sau một mùa hè mất hàng loạt nhân tố quan trọng, ba đội vẫn lần lượt kết thúc Premier League ở vị trí thứ sáu, tám và chín.

Bournemouth là ví dụ rõ ràng. Khi Antoine Semenyo sang Man City vào tháng 1, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Raya của Vasco da Gama được xác định là phương án kế nhiệm và cũng cập bến ngay trong tháng đó.

Điều đáng chú ý nằm ở thời điểm Bournemouth hành động. CLB không đợi Semenyo ra đi rồi mới bắt đầu hỏi ai có thể thay anh, bởi quá trình tìm người kế nhiệm đã diễn ra từ trước.

Brentford cũng vận hành theo cách tương tự. Bryan Mbeumo được phát hiện khi mới 19 tuổi và còn chơi tại giải hạng hai Pháp, dù mô hình dữ liệu của CLB khi ấy không đánh giá cầu thủ này quá cao.

Bộ phận tuyển trạch lại nhìn thấy những phẩm chất khác ở Mbeumo và Brentford quyết định mua. Chi tiết này cho thấy một CLB nổi tiếng về dữ liệu vẫn không phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán, bởi dữ liệu giúp họ thu hẹp lựa chọn nhưng con người vẫn đưa ra quyết định cuối cùng.

Trận thắng Chelsea cuối tuần qua cung cấp thêm một ví dụ. Jannik Schuster được Brentford mua với giá khoảng 16 triệu bảng, nhưng trước Chelsea, trung vệ 20 tuổi có 12 pha phá bóng, thắng 3 tình huống không chiến và chặn 3 cú sút.

Brentford vừa thắng Chelsea 3-0, trận đấu cho thấy chênh lệch về giá trị đội hình không đồng nghĩa với chênh lệch trên sân.

Chelsea sở hữu đội hình đắt hơn rất nhiều, nhưng Brentford có một hàng thủ biết phải đứng ở đâu, tranh chấp lúc nào và bảo vệ vùng cấm như thế nào. Tỷ số 3-0 vì thế không đơn giản là một ngày Chelsea chơi tệ, mà còn phản ánh khả năng tìm cầu thủ phù hợp với yêu cầu cụ thể của Brentford.

Thay HLV nhưng không làm lại từ đầu

Tìm được một cầu thủ giá thấp rồi bán với giá cao chưa phải việc khó nhất. Một CLB có thể làm điều đó vài lần nhờ tuyển trạch tốt, nhưng duy trì được cách vận hành qua nhiều thế hệ cầu thủ và HLV phức tạp hơn nhiều.

Brighton đã lần lượt mất Graham Potter rồi Roberto De Zerbi. Hai cuộc chia tay quan trọng không khiến CLB phải xóa bỏ đội hình cũ để bắt đầu một dự án hoàn toàn khác, bởi người kế nhiệm được lựa chọn dựa trên nền tảng đã tồn tại.

Fabian Hurzeler tiếp quản một đội bóng vẫn ưu tiên cầu thủ trẻ, sẵn sàng bán những người đạt giá trị cao và muốn chơi chủ động. Brighton có thể thay đổi chi tiết chiến thuật theo từng HLV, nhưng cách CLB xây dựng đội hình không thay đổi theo mỗi lần chiếc ghế huấn luyện có chủ mới.

Brentford chọn cách chuyển giao trực tiếp hơn. Keith Andrews từng làm việc trong ban huấn luyện của Thomas Frank trước khi được đưa lên dẫn đội, tương tự cách Frank từng được đôn từ vị trí trợ lý để thay Dean Smith năm 2018.

Bournemouth thường xuyên bán trụ cột nhưng chuẩn bị phương án kế nhiệm từ sớm, thay vì chờ cầu thủ ra đi mới tìm người thay thế.

Bournemouth cũng chuẩn bị từ sớm cho sự thay đổi. Khi biết Andoni Iraola muốn rời CLB lúc hết hợp đồng, họ không đợi mùa giải kết thúc mới tìm người mà bổ nhiệm Marco Rose từ tháng 4, tạo cho HLV mới thời gian chuẩn bị nhân sự và kế hoạch cho mùa tiếp theo.

Đây là điều không phải CLB lớn nào cũng làm tốt. Mỗi lần thay HLV, một đội bóng giàu có có thể lại phải mua thêm 5-6 cầu thủ vì những người của HLV cũ không còn phù hợp, trong khi Brighton, Brentford hay Bournemouth cố chọn người phù hợp với đội hình và cách vận hành sẵn có.

Nhờ vậy, một lần thay HLV không đồng nghĩa mọi thứ phải bắt đầu lại. Sự ổn định trong cách vận hành cũng giúp cầu thủ hiểu rõ vai trò của mình, điều đặc biệt quan trọng khi đối đầu những đội có chất lượng cá nhân vượt trội.

Brighton không thắng Arsenal 3-0 bằng cách kéo cả đội về sát vùng cấm và chờ phản công. Họ tranh chấp quyết liệt, pressing ngay từ phía trên và buộc Arsenal phải chơi một trận đấu khác với nhịp độ quen thuộc.

Brentford cũng không cần cầm bóng nhiều hơn Chelsea để tạo thế trận có lợi. Đội bóng của Keith Andrews giữ cự ly, bảo vệ vùng cấm và lựa chọn đúng thời điểm tăng tốc, trong khi Chelsea dù có nhiều cầu thủ đắt tiền hơn lại không tạo được sự chủ động tương tự.

Bournemouth không thắng được Liverpool, và chi tiết đó cũng cần thiết để nhìn nhận đúng về nhóm CLB này. Họ không phải những đội cứ gặp Big Six là giành điểm, nhưng đủ khó chịu để một đại gia chơi dưới sức có thể phải trả giá.

Sau 5 vòng mùa này, Brighton đứng thứ ba với 10 điểm, Brentford thứ tư với 9 điểm, còn Bournemouth khởi đầu khó khăn hơn với 3 điểm. Thứ hạng hiện tại rất khác nhau, nhưng thành tích trong hơn bốn mùa gần nhất cho thấy cả ba đã lấy điểm trước Big Six đủ thường xuyên để những kết quả như Brighton thắng Arsenal hay Brentford hạ Chelsea không còn quá bất ngờ.

Premier League vẫn là giải đấu mà sức mạnh tài chính quyết định rất nhiều thứ. Arsenal, Liverpool, Man City hay Chelsea có thể mua những cầu thủ mà Brighton, Brentford và Bournemouth không đủ khả năng tiếp cận, đồng thời sở hữu đội hình dày hơn để đi qua một mùa giải dài.

Khoảng cách về tiền bạc, dù vậy, không phải lúc nào cũng tạo ra khoảng cách tương đương trong 90 phút. Brighton có 69 điểm trước Big Six kể từ mùa 2022/23, Brentford có 49 và Bournemouth 46, những con số đủ để các đại gia phải nhìn ba đối thủ này theo cách khác.

Brighton, Brentford và Bournemouth không tìm ra cách để có nhiều tiền hơn Big Six. Họ cố làm một việc thực tế hơn: biết mình cần cầu thủ nào, chuẩn bị trước khi mất người và hạn chế việc phải xây lại đội bóng sau mỗi biến động.