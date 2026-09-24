Nếu thắng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở Bán kết ASIAD 2026?

U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026 hồi tháng 1 năm nay. Và 2 đội sắp gặp lại nhau trong trận Tứ kết ASIAD 2026.

Nếu một lần nữa thắng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào tiếp theo?

Câu trả lời là đội thắng trong trận Tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. Theo cách phân nhánh hiện tại, đội thắng cặp U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam và đội thắng cặp U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan sẽ gặp nhau ở Bán kết.

U23 Việt Nam có thể lại đối đầu với U23 Thái Lan ở vòng Bán kết bóng đá nam, ASIAD 2026, nếu 2 đội cùng thắng ở Tứ kết. Ảnh: Wiki.

Có một điều thú vị là 2 trận Tứ kết nói trên diễn ra khác ngày. U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9 (giờ Việt Nam), còn U23 Trung Quốc đối đầu U23 Thái Lan lúc 13h ngày 26/9.

Vì vậy, nếu vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam sẽ phải chờ đến ngày hôm sau mới biết đối thủ cụ thể ở Bán kết.

Tất nhiên, trước mắt thì U23 Việt Nam cần nỗ lực vượt qua U23 Hàn Quốc đã, rồi mới tính đến đối thủ tiếp theo ở nhánh đấu này.

Một hình ảnh trong trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan ở vòng bảng. Ảnh: Minh Hưng/ TPO.

Ở nhánh đấu còn lại, đội thắng trong trận U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia sẽ gặp đội thắng trong trận U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên.

Sau đó, 2 trận Bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/9.