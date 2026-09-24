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Kết quả bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

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Báo VietnamNet
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Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1 

FIFA ASEAN Cup 2026 với vòng bảng kéo dài từ ngày 25/9 đến 2/10. Bảng A gồm Bangladesh, Malaysia, Indonesia và Singapore. Hai trận mở màn diễn ra ngày 25/9, trước khi các đội tiếp tục tranh tài vào ngày 28/9 và 1/10 để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tại bảng B, Việt Nam nằm cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 ở trận ra quân. Đến ngày 29/9, Việt Nam chạm trán Thái Lan lúc 19h30 trong trận đấu được xem là tâm điểm của bảng. Ở lượt cuối ngày 2/10, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16h.

Theo thể thức, hai đội dẫn đầu bảng A và B sẽ vào chung kết. Trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h ngày 5/10, còn chung kết bắt đầu lúc 20h. Mục tiêu của Việt Nam là giành vị trí cao nhất bảng B để cạnh tranh chức vô địch.

Thiên Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-fifa-asean-cup-2026-moi-nhat-hom-nay-2558388.html