eSports Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD

Thành viên đội NARAKA: Bladepoint Việt Nam ở ASIAD. Ảnh: VIRESA.

Chiều 24/9, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD với tấm huy chương đồng. Trong trận bán kết diễn ra tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản, đại diện Việt Nam để thua Thái Lan với tỷ số sát nút 2-3 sau loạt BO5.

Kết quả khiến Trần Công Tình (Pampy), Lại Nguyễn Anh Khoa (Akame), Hồng Phát (PhatMilk), Văn Phúc An Khang (Yin) và Diệp Chí Hiếu (LyPolaris) không thể bước vào trận tranh HCV. Tuy nhiên, theo thể thức của giải, hai đội dừng bước tại bán kết cùng nhận HCĐ, vì vậy Việt Nam không phải thi đấu thêm trận tranh hạng ba.

Tấm HCĐ mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là huy chương chính thức đầu tiên của Esports Việt Nam tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á. Esports từng xuất hiện ở ASIAD 2018 dưới dạng môn biểu diễn, nhưng chỉ từ ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023, thành tích của các tuyển thủ mới được tính vào bảng huy chương chính thức.

Thực tế, Việt Nam đã chắc chắn có ít nhất HCĐ ngay từ một ngày trước. Tại vòng bảng ngày 23/9, đội thắng cả ba đối thủ Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0, giành ngôi nhất bảng B và suất vào bán kết. Do NARAKA không tổ chức trận tranh HCĐ, vị trí trong top 4 đồng nghĩa chắc chắn có huy chương.

NARAKA: Bladepoint là nội dung mở màn chiến dịch của Esports Việt Nam tại kỳ đại hội này. 8 đội vượt qua vòng loại được chia thành hai bảng. Việt Nam nằm tại bảng B cùng Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Bắc Trung Hoa; bảng A gồm Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Các trận vòng bảng thi đấu vòng tròn theo thể thức BO3. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, nơi thể thức được nâng lên BO5.

eSports lần đầu xuất hiện tại Asian Games ở năm 2018 tại Jakarta - Palembang, Indonesia. Khi đó đây mới là môn biểu diễn, gồm 6 nội dung và kết quả không được cộng vào bảng tổng sắp huy chương.

Đến ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023, eSports lần đầu trở thành môn tranh huy chương chính thức với 7 bộ huy chương. Việt Nam góp mặt ở 6 nội dung nhưng không giành được huy chương. Một số đại diện tiến rất gần bục nhận giải, trong đó Liên Minh Huyền Thoại và Liên Quân Mobile đều vào đến trận tranh HCĐ nhưng thất bại.