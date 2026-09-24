'Sếp' VFF nói điều quan trọng với U23 Việt Nam trước tứ kết Asiad

Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục là U23 Hàn Quốc tại tứ kết Asiad 2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

Người đứng đầu VFF ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng.

U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết. Ảnh: Vietcontent

Trước đó, U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh gặp đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc ở tứ kết, lúc 17h30 ngày 25/9.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp thử thách cực lớn tại tứ kết trước tuyển nữ Trung Quốc, lúc 13h ngày 25/9. Ông Trần Quốc Tuấn lưu ý BHL tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết.

Chủ tịch VFF nhấn mạnh rằng càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng “nặng ký” và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ BHL. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ông Tuấn đặc biệt lưu ý BHL và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân.