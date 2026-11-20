Cristiano Ronaldo có thể đá cặp cùng con trai. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Tariq Al-Nofal, Al Nassr đang xúc tiến kế hoạch để Cristiano Ronaldo và con trai cùng thi đấu cho đội một vào năm 2027.

Thực tế, ý tưởng từng xuất hiện hồi tháng 4 khi tờ Al Wiam đưa tin đội bóng cân nhắc gọi Cristiano Jr. lên tập luyện cùng đội chính ở mùa tới. Đến nay, lộ trình thực hiện kế hoạch này đang tiến triển rõ rệt hơn.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Cristiano Jr. cho thấy đà tiến bộ nhanh chóng. Ở tuổi 16, anh thi đấu nổi bật tại các tuyến trẻ của Al Nassr và giành suất lên các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha.

Không lâu sau khi cha mình chia tay đội tuyển quốc gia, tài năng sinh năm 2010 đã ra mắt đội U17 Bồ Đào Nha khi vào sân ở phút 73, trận đấu tại vòng loại EURO 2027 gặp Andorra.

Hiện tại, Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6/2027. Đây cũng là thời điểm Cristiano Jr. bước sang tuổi 17. Vì vậy, việc hai cha con có thể cùng góp mặt trên sân hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình phát triển của cầu thủ trẻ và các quyết định chuyên môn từ câu lạc bộ trong những tháng tới.

Sau hơn hai thập kỷ chinh phục các kỷ lục và danh hiệu, cột mốc mới tại Saudi Arabia còn mang lại giá trị ngoài sân cỏ cho Al Nassr. Khi hợp đồng hiện tại sắp đáo hạn, viễn cảnh thi đấu bên cạnh con trai có thể trở thành lý do thuyết phục Ronaldo tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.