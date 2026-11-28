Sau khi hoàn tất cú đúp với bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp ở cuối hiệp 1, con trai siêu sao người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội dùng tay tạo hình chữ ‘M’. Động tác này gợi nhớ đến màn ăn mừng bàn thắng gần đây của Ronaldo.

Theo tờ UOL (Brazil), chữ ‘M’ được cho là viết tắt của từ ‘Mil’ (nghĩa là 1.000 trong tiếng Bồ Đào Nha), gắn với mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo.

Chính vì thế, màn ăn mừng của ‘cậu cả’ Cristiano Junior được xem như lời cổ vũ dành cho người bố nổi tiếng đã đoạt 5 Quả bóng Vàng.

Ở tuổi 41, CR7 chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 13 pha lập công. Bàn thắng thứ 987 trong sự nghiệp của Ronaldo đến từ chấm phạt đền, trong trận Al Nassr đánh bại Al Sadd 2-1 ở AFC Champions League Elite hôm 24/11.

Cristiano Junior tái hiện màn ăn mừng của người bố nổi tiếng Cristiano Ronaldo sau khi lập cú đúp vào lưới Al Ittihad ở giải U17 Ả Rập Xê-út tối 27/11. Ảnh: Al Nassr/X.

Bên cạnh màn ăn mừng đặc biệt, Junior còn gây ấn tượng với khả năng dứt điểm. Trước khi đánh bại thủ môn Al Ittihad bằng cú sút phạt đưa bóng đi dưới hàng rào, tiền đạo 16 tuổi đã mở tỷ số ở phút 14 bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm.

Tuy nhiên, U17 Al Nassr không giữ được lợi thế dẫn trước 2 bàn và để đối thủ gỡ hòa 2-2.

Đây không phải lần đầu Cristiano Junior ăn mừng bàn thắng theo phong cách của bố. Hồi tháng 5/2025, chân sút sinh năm 2010 cũng thực hiện động tác ‘Siu’ nổi tiếng sau khi lập cú đúp vào lưới Croatia trong màu áo U15 Bồ Đào Nha.

“Tự hào về con trai!”, Ronaldo từng viết trên mạng xã hội khi Cristiano Junior lần đầu được triệu tập lên đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha.

Theo chân bố, ‘cậu cả’ Junior từng tập luyện tại các đội trẻ Real Madrid, Juventus và Man Utd trước khi gia nhập học viện Al Nassr.

Ronaldo từng thổ lộ mong muốn được sát cánh cùng con trai trên sân cỏ trước khi giải nghệ, song khẳng định luôn tôn trọng lựa chọn của Cristiano Junior.