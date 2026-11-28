Đối với môn điền kinh diễn ra trên sân vận động Thống Nhất sáng cùng ngày, người hâm mộ dành sự chú ý đến vận động viên Nguyễn Thị Oanh (đoàn thể thao Bắc Ninh) trên đường chạy chung kết 5.000m. Kết quả, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 16 phút 45 giây 88, bỏ xa người về nhì và thứ ba, qua đó giành tấm huy chương vàng thứ hai tại Đại hội lần này.

Vận động viên Dương Thị Thảo (áo trắng) giành huy chương đồng nhảy cao nữ cho đoàn Quân đội.

Điểm nhấn của thể thao Quân đội trong buổi sáng thi đấu là tại nội dung chung kết ném lao nữ, khi vận động viên Bùi Thị Xuân giành huy chương vàng và vận động viên Bùi Thị Trang giành huy chương bạc.

Điền kinh Quân đội còn giành được 1 huy chương đồng nhảy cao nữ và 1 huy chương đồng chạy tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Môn đá cầu trong nhà diễn ra sôi nổi.

Ở môn bắn súng, các vận động viên Quân đội đã mang về 1 huy chương vàng cá nhân và 1 huy chương vàng đồng đội nội dung súng trường nam hỗn hợp. Đội bắn súng vẫn đang tiếp tục thi đấu các nội dung khác.

Bên cạnh đó, môn xe đạp cũng diễn ra sôi nổi với nội dung tranh tài cự ly dài. Đoàn An Giang tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở bộ môn này khi giành 2 huy chương vàng nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ cự ly 108km. Qua đó, An Giang tiếp tục duy trì nhất toàn đoàn môn xe đạp với 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Các tay đua nữ tranh tài quyết liệt trên đường đua 108km.

Ban tổ chức trao thưởng các đội nữ xe đạp đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ngày mai (29-11), môn xe đạp sẽ diễn ra nội dung thi đấu cuối cùng là nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam cự ly 162km. Nội dung này hứa hẹn sự tranh tài quyết liệt của 42 tay đua xuất sắc đến từ 7 đội tuyển, trong đó có đội xe đạp Quân đội.