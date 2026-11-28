Phong độ Hamburger vs Bayern Munich

Bayern Munich đang trong giai đoạn rất dễ bị tổn thương. Gã khổng lồ xứ Bavaria phải đối diện cơn bão chấn thương khốc liệt càn quét, đặc biệt trên hàng công khi những ngôi sao hàng đầu như Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Luis Diaz lần lượt rủ nhau làm bạn cùng đội ngũ y tế.

Tình hình tồi tệ đến mức vào giữa tuần qua, trong chuyến làm khách trước Lille ở chặng phân hạng Champions League, nhà vô địch nước Đức buộc phải đưa tiền vệ Konrad Laimer lên chơi cao nhất trên tuyến đầu.

Với đội hình què quặt và tàn phá bởi vấn nạn chấn thương, không ngạc nhiên khi Bayern Munich thúc thủ 1-2 trên đất Pháp. Trong bối cảnh mới thắng 2, hòa 2 và thua 1, đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany đã tụt xuống hạng 15 và đối diện nguy cơ không thể cán đích top 8 (vào thẳng vòng 1/8).

Tại Bundesliga, Bayern Munich cũng đã để mất ngôi đầu vào tay kình địch Borussia Dortmund. Cuối tuần trước, đại gia thành Munich bất ngờ chỉ kiếm được 1 điểm ở cuộc đón tiếp FC Koln. Kết quả này cũng đồng nghĩa "FC Hollywood" tụt xuống hạng 2, kém đỉnh bảng do Dortmund nắm giữ 2 điểm.

Sự trở lại sau chấn thương của Luis Diaz được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của Bayern Munich bớt "rách nát" hơn. Song chỉ một mình ngôi sao người Colombia có lẽ chưa đủ để tạo nên sức sát thương ấn tượng như giai đoạn trước đó.

Đón tiếp nhà ĐKVĐ đang không trong hình hài khỏe mạnh nhất, xác suất tạo nên bất ngờ của Hamburger sẽ lớn hơn. Sân nhà cũng đang mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng với thầy trò HLV Merlin Polzin.

Cả 3 lần đón khách gần đây thuộc khuôn khổ Bundesliga, đội chủ nhà đều ca khúc khải hoàn. Cũng tại Volksparkstadion ở lượt về mùa trước, Hamburger từng xuất sắc cầm chân Bayern với tỷ số 2-2.

Dẫu vậy, sự chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bờ chiến tuyến vẫn không nhỏ. Điều đó được thể hiện khá rõ nét qua thống kê đối đầu. 10 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên, Hamburger chỉ kiếm nổi 1 kết quả hòa và thua tới 9.

Bản thân phong độ của đội chủ nhà thời gian qua cũng có nhiều bất ổn. 5 lần ra sân gần đây, Hamburger mới thắng 1 và thua tới 4. Dù chạm trán ông lớn Bayern đang què quặt, bộ mặt kém cỏi hoàn toàn có thể sẽ khiến thầy trò HLV Polzin bỏ lỡ cơ hội tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng Hamburger vs Bayern Munich

Hamburger: Thiếu vắng Nicolai Remberg, Yussuf Poulsen.

Bayern Munich: Không có sự phục vụ của rất nhiều gương mặt đáng chú ý như Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala và Alphonso Davies.

Đội hình dự kiến Hamburger vs Bayern Munich

Hamburger: Fernandes; Nandja, Bornauw, Omari; El Ouahdi, Adeline, Capaldo, Gronbaek, Wolfe; Daka, Vieira

Bayern Munich: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Diaz, Karl, Brown; Laimer

Dự đoán: 1-2