Mikel Arteta muốn Arsenal tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ảnh: Reuters.

Arsenal chưa từ bỏ kế hoạch bổ sung một tiền đạo sau khi thất bại trong nỗ lực chiêu mộ tân binh ở mùa hè. Theo The Sun, HLV Arteta sẽ có cơ hội trực tiếp trình bày kế hoạch chuyển nhượng với đồng Chủ tịch Josh Kroenke trong thời gian tới.

Morgan Rogers và Vinicius Junior từng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, Arsenal không thể hoàn tất thương vụ nào. Đội bóng thành London hiện chuyển hướng sang Eli Junior Kroupi của Bournemouth và Antonio Nusa thuộc RB Leipzig.

Arteta không giấu tham vọng tăng cường lực lượng. Ông khẳng định Arsenal luôn hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt khi đội bóng phát sinh những vấn đề cần giải quyết. “Chúng tôi sẽ chờ xem liệu có cơ hội nào xuất hiện hay không. Điều quan trọng là tìm được cầu thủ mà chúng tôi tin có thể tạo ra khác biệt cho đội bóng”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

Josh Kroenke dự kiến có mặt tại London trong giai đoạn Arsenal bước vào chuỗi trận quan trọng. Đội bóng lần lượt chạm trán Manchester City, Tottenham Hotspur và Real Madrid. Arteta cho biết ông vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với ban lãnh đạo, nhưng đánh giá cao những cuộc gặp trực tiếp.

Bên cạnh kế hoạch chuyển nhượng, Arteta cũng yêu cầu các học trò tập trung vào cuộc đua vô địch thay vì quan tâm đến vụ việc tài chính của Man City. Đội bóng của Enzo Maresca đang đối mặt nguy cơ bị trừ điểm nặng, thậm chí xuống hạng nếu thất bại trong quá trình kháng cáo.

Nhà cầm quân này còn đặt mục tiêu đưa Arsenal chạm đến cột mốc 100 điểm tại Premier League. Đây là thành tích Man City từng thiết lập ở mùa giải 2017/18, thời điểm Arteta còn làm trợ lý cho Pep Guardiola.

“Chúng tôi chưa đạt đến đẳng cấp đó. Tôi từng ở đó khi Man City giành 100 điểm. Đó là thành tích chưa từng có tiền lệ và chúng tôi muốn hướng tới điều tương tự”, Arteta nói.

Highlights Newcastle 2-2 Arsenal Rạng sáng 22/11, Arsenal và Newcastle hòa nhau 2-2 tại vòng 11 Premier League 2026/27.