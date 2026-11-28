Ngày hội tạo không khí sôi động với các trận bóng đá giữa các lớp.

Chương trình thu hút gần 200 học sinh và giáo viên tham gia. Các em được hướng dẫn, trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi với trái bóng, như: dẫn bóng, đá bóng và tham gia các trò chơi vận động có thưởng. Cùng với đó, 5 đội bóng đá đến từ các lớp khối 4 tham gia tranh tài với tổng số 10 trận đấu, trên tinh thần thể thao cao thượng, giao lưu và đoàn kết.

Ngày hội tạo không khí vui tươi, giúp học sinh rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng vận động và tăng cường sự tự tin. Kết quả, Ban tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội bóng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Phát triển mô hình câu lạc bộ bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học trên địa bàn tỉnh” năm học 2026 - 2027. Thông qua đó, góp phần lan tỏa mô hình bóng đá phong trào trong trường học, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể chất và kỹ năng sống.