Nữ diễn viên Monica Bellucci trao Quả bóng Vàng 2006 cho Fabio Cannavaro tại Paris ngày 27/11/2006.

Ngày 27/11/2006, tại Paris, nữ diễn viên Monica Bellucci trao Quả bóng Vàng cho Fabio Cannavaro. Trung vệ người Italy nở nụ cười có phần bối rối, nhưng không giấu được sự xúc động. Ở tuổi 33, anh vừa chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp và trở thành hậu vệ thứ ba trong lịch sử nhận danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Trước Cannavaro, chỉ có hai hậu vệ từng được vinh danh là Franz Beckenbauer (1972, 1976) và Matthias Sammer (1996). Gần 20 năm sau, chưa có cầu thủ nào chơi ở vị trí này tái lập thành tích của trung vệ người Italy. Anh cũng là cầu thủ Italy gần nhất giành Quả bóng Vàng, sau Roberto Baggio năm 1993.

Điều đặc biệt là chính Cannavaro cũng không tin mình có thể giành giải thưởng ấy. Khi được một phóng viên của France Football thông báo về chiến thắng, anh ban đầu nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Chiến thắng khiến Cannavaro tưởng là trò đùa

Tháng 7/2006, Cannavaro chuyển từ Juventus sang Real Madrid với mức phí khoảng 7 triệu euro. Anh là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Chủ tịch Ramon Calderon sau khi đắc cử. Trung vệ người Italy chọn áo số 5, số áo từng thuộc về huyền thoại Zinedine Zidane.

Thời điểm ấy, Cannavaro đã 33 tuổi và vừa trải qua một mùa hè đầy biến động. Anh cùng Juventus thống trị Serie A, nhưng bê bối Calciopoli khiến đội bóng thành Turin bị tước chức vô địch mùa 2004/05, không được công nhận danh hiệu mùa 2005/06 và phải xuống chơi tại Serie B. Chức vô địch mùa 2005/06 sau đó được trao cho Inter Milan.

Cuộc khủng hoảng khiến Juventus mất nhiều trụ cột. Cannavaro cũng quyết định ra đi, tái hợp HLV Fabio Capello tại Real Madrid.

Một ngày tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, sau khi Cannavaro kết thúc buổi tập, một phóng viên của France Football tìm đến và thông báo: "Tôi có một điều quan trọng muốn nói với anh: anh sẽ giành Quả bóng Vàng".

Trung vệ người Italy không giấu được sự ngạc nhiên. Anh tưởng phóng viên đang trêu mình, nhưng sau đó đồng ý lên xe để nghe giải thích cụ thể. Khi biết thông tin hoàn toàn nghiêm túc, Cannavaro mới hiểu rằng mình thực sự đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.

Kết quả công bố ngày 27/11/2006 cho thấy chiến thắng của Cannavaro hoàn toàn thuyết phục. Anh nhận 173 điểm trong cuộc bình chọn của 52 nhà báo, bỏ xa người đồng đội ở tuyển Italy Gianluigi Buffon (124 điểm) và tiền đạo Thierry Henry (121 điểm).

Cannavaro giành 173 điểm, vượt qua Gianluigi Buffon và Thierry Henry trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng.

Giám đốc France Football khi ấy, Gerard Ernault, mô tả chiến thắng của Cannavaro là kết quả không thể phủ nhận. Những con số cũng phần nào khép lại tranh luận về việc liệu một hậu vệ có xứng đáng vượt qua các ngôi sao tấn công để giành danh hiệu hay không.

Trong đêm nhận giải tại Paris, Cannavaro không quên nhắc đến Naples, quê hương của mình.

"Thành phố của tôi rất đặc biệt và đang trải qua giai đoạn khó khăn. Nhưng người dân nơi đây luôn khao khát được sống và phát triển. Tôi muốn nói với những người Naples, đặc biệt là các em nhỏ đang chơi bóng ngoài đường phố như tôi ngày trước, rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực và mọi người phải tin vào điều đó", anh chia sẻ.

World Cup 2006 đưa Cannavaro lên đỉnh cao

Cannavaro vốn không phải cái tên xa lạ với giới chuyên môn. Trước khi giành Quả bóng Vàng, anh đã được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Dù chỉ cao 1,76 m, thấp hơn mặt bằng chung của các trung vệ thời bấy giờ, tuyển thủ Italy vẫn bù đắp hạn chế thể hình bằng khả năng phán đoán, chọn vị trí và đọc tình huống.

Anh đặc biệt giỏi trong việc dự đoán ý đồ đối phương, can thiệp đúng thời điểm và chỉ huy hàng phòng ngự. Cannavaro không cần dựa vào chiều cao hay sức mạnh để áp đảo tiền đạo đối thủ. Sự tỉnh táo và khả năng tổ chức mới là những vũ khí làm nên thương hiệu của anh.

Tại Juventus, Cannavaro là chốt chặn quan trọng bên cạnh những đồng đội như Lilian Thuram, Jonathan Zebina và Gianluca Zambrotta. Tuy nhiên, World Cup 2006 mới thực sự đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới.

Cannavaro là thủ lĩnh hàng phòng ngự Italy trong hành trình vô địch World Cup 2006 tại Đức.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcello Lippi, Cannavaro đeo băng đội trưởng và trở thành thủ lĩnh trong hành trình vô địch thế giới của tuyển Italy. Đội bóng áo thiên thanh chỉ nhận hai bàn thua trong cả giải: một tình huống phản lưới nhà của Cristian Zaccardo ở trận gặp Mỹ và quả phạt đền do Zinedine Zidane thực hiện trong trận chung kết.

Trận bán kết với Đức là một trong những màn trình diễn tiêu biểu nhất của Cannavaro. Anh cùng các đồng đội hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của Miroslav Klose và Lukas Podolski, liên tục hóa giải những đợt tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà.

Người hâm mộ vẫn nhớ tình huống ở phút 121, ngay trước bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Alessandro Del Piero. Cannavaro bình tĩnh đoạt bóng dưới sức ép của Podolski, sau đó phát động pha phản công để Italy kết liễu đối thủ. Tình huống ấy thể hiện đầy đủ phẩm chất của một thủ lĩnh: chắc chắn trong phòng ngự, tỉnh táo khi xử lý và biết cách đưa đội nhà chuyển trạng thái.

Ngày 9/7/2006, Italy đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết tại Berlin, qua đó lần thứ tư vô địch World Cup. Cannavaro là một trong những nhân tố quan trọng nhất tạo nên thành công ấy. Anh chơi xuất sắc xuyên suốt giải đấu và không nhận bất kỳ thẻ vàng nào trong bảy trận.

Cùng năm, trung vệ người Italy tiếp tục được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Hai giải thưởng cá nhân lớn nhất năm 2006 đều thuộc về anh, một sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc tại World Cup.

Tuy nhiên, khi nhìn lại sự nghiệp sau hai thập niên, Cannavaro vẫn có một danh hiệu tập thể chưa thể chạm tới cùng đội bóng quê hương. Trong cuộc phỏng vấn với Betsson Sport, anh thừa nhận sẵn sàng đánh đổi Quả bóng Vàng để được tận hưởng niềm vui vô địch Serie A cùng Napoli.

"Quả bóng Vàng là điều phi thường. Tôi đã giành được nó, dù đây không phải thành tích thường thấy với một hậu vệ. Nhưng đó là giải thưởng cá nhân, không phải danh hiệu tập thể", Cannavaro chia sẻ.

Quả bóng Vàng 2006 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử bóng đá. Cannavaro không chỉ phá vỡ sự thống trị thường thấy của các tiền đạo và tiền vệ trong những cuộc bầu chọn cá nhân, mà còn chứng minh một hậu vệ có thể trở thành nhân vật trung tâm của cả một mùa giải. Với anh, phần thưởng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp cá nhân, mà ở hành trình cùng đồng đội đưa Italy lên đỉnh thế giới.