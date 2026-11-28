Joao Felix được Al Nassr tưởng thưởng sau màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Theo Al Riyadiyah, Al Nassr đã gặp Joao Felix hôm 26/11 để thông báo kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha đến mùa hè năm 2029. Cầu thủ 27 tuổi cũng đồng ý tiếp tục gắn bó với đội bóng của Cristiano Ronaldo, qua đó khép lại những đồn đoán về khả năng trở lại châu Âu.

Barcelona từng được liên hệ với Felix sau khi anh có mùa giải 2023/24 thi đấu theo dạng cho mượn tại sân Camp Nou từ Atletico Madrid. Khi đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo sau 44 trận trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, Saudi Arabia mới là nơi giúp Felix tìm lại phong độ tốt nhất sau quãng thời gian liên tục thay đổi CLB. Mùa giải 2025/26, anh ghi 26 bàn và thực hiện 18 kiến tạo sau 47 trận. Thành tích này giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của Al Nassr.

Mùa này, Felix tiếp tục duy trì hiệu suất ấn tượng với 8 bàn thắng và 10 kiến tạo sau 16 lần ra sân. Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong đội hình Al Nassr, từ thời HLV Jorge Jesus đến hiện tại dưới sự dẫn dắt của Ange Postecoglou. Vị thế của tiền đạo này tại tuyển Bồ Đào Nha cũng được cải thiện đáng kể.

Theo thỏa thuận mới, mức lương hàng năm của Felix tăng từ 10 triệu euro lên 12,5 triệu euro. Anh còn có thể nhận thêm các khoản thưởng tùy thuộc vào thành tích thi đấu.

Thương vụ gia hạn cũng mang lại lợi ích tài chính cho Chelsea, đội bóng từng sở hữu Felix. Al Nassr phải chi thêm 20 triệu euro để kích hoạt điều khoản, nâng tổng phí chuyển nhượng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lên 50 triệu euro, bao gồm 30 triệu euro ban đầu.

Trong mùa giải đầu tiên tại Saudi Arabia, Felix cùng Al Nassr giành chức vô địch quốc gia. Cá nhân anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải. Đội bóng của Cristiano Ronaldo cũng tiến vào chung kết AFC Champions League 2.

Việc Al Nassr quyết định giữ chân Felix đến năm 2029 cho thấy CLB đánh giá cao những đóng góp của tiền đạo người Bồ Đào Nha, sau khi anh tìm lại được sự ổn định trong sự nghiệp.

Video Ronaldo ghi bàn thứ 986 rồi sút hỏng penalty Sáng 21/11, Cristiano Ronaldo cán mốc 986 bàn thắng trong sự nghiệp nhưng sút hỏng phạt đền, khiến Al Nassr thua ngược 1-3 trước Al Ahli ở trận đá bù vòng 9 Saudi Pro League.