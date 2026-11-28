Tháng 12 tới, Việt Nam sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng đam mê thể thao tốc độ trong nước và khu vực với sự kiện đua xe địa hình quốc tế Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally.

Giải đấu thuộc hệ thống Cross Country Rally (XCR) có nguồn gốc từ Nhật Bản, được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME), với sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Đây là lần đầu tiên một giải đua Rally Sprint được quốc tế công nhận, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyên nghiệp hóa bộ môn đua xe thể thao trong nước.

Quy tụ nhiều đội đua quốc tế, tranh tài trên địa hình Trường Sơn

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến thời điểm công bố giải đấu, đã có 16 đội đua ô tô đăng ký tham dự, trong đó có 11 đội đua quốc tế và 5 đội đua Việt Nam. Các đội đua nước ngoài chủ yếu đến từ những quốc gia có phong trào thể thao tốc độ phát triển như Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ.

Tính đến thời điểm công bố giải đấu, đã có 16 đội đua ô tô đăng ký tham dự, trong đó có 11 đội đua quốc tế và 5 đội đua Việt Nam

Ở nội dung mô tô, Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận tối đa 50 tay đua, chia đều cho hai phân hạng thi đấu.

Khác với các cuộc đua tốc độ trên đường đua chuyên dụng hay những giải off-road thiên về kỹ năng vượt chướng ngại vật, Rally Sprint là thể thức đua tính giờ trên địa hình tự nhiên, đề cao tốc độ, khả năng kiểm soát phương tiện, kỹ năng đọc địa hình và xử lý tình huống của các tay đua.

Các phương tiện sẽ lần lượt xuất phát thay vì cạnh tranh trực tiếp trên cùng một đường đua. Thành tích chung cuộc được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành các chặng thi đấu.

Địa hình đa dạng của khu vực Trường Sơn, với những biến đổi liên tục về bề mặt đường, hứa hẹn sẽ tạo ra không ít thử thách đối với các tay đua, kể cả những vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Hai hạng mục thi đấu dành cho ô tô và mô tô

Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally được chia thành hai hạng mục thi đấu chính, gồm ô tô địa hình và mô tô Adventure.

Ở hạng mục ô tô, các đội sẽ sử dụng những mẫu SUV hoặc bán tải dẫn động bốn bánh (4x4), tranh tài ở hai phân hạng XC1 (Open – Mở rộng) và XC2 (Production – Nguyên bản).

Mỗi đội đua gồm một tay lái chính (Driver) và một hoa tiêu (Co-driver). Bên cạnh kỹ năng điều khiển phương tiện ở tốc độ cao trên địa hình phức tạp, sự phối hợp giữa tay lái chính và hoa tiêu cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành tích của đội đua.

Trường Sơn Rally được chia thành hai hạng mục thi đấu chính, gồm ô tô địa hình và mô tô Adventure

Trong hai ngày thi đấu chính thức 5 và 6/12, các đội sẽ phải hoàn thành 9 chặng đua đặc biệt (Special Stage – SS), với tổng cự ly gần 60 km.

Trong khi đó, hạng mục mô tô được chia thành hai phân hạng:

- Big ADV: Dành cho các dòng mô tô có dung tích động cơ từ 900cc trở lên.

- Mid ADV: Dành cho các dòng mô tô có dung tích động cơ từ 450cc đến 800cc.

Mỗi phân hạng giới hạn tối đa 25 tay đua. Nội dung thi đấu mô tô được điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình thực tế tại Việt Nam, không sử dụng sổ chỉ dẫn lộ trình (Route Book). Các tay đua xuất phát cách nhau từ 2-5 phút và được xếp hạng dựa trên thành tích thời gian tích lũy.

Áp dụng tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Trường Sơn Rally 2026 so với nhiều giải đua địa hình từng được tổ chức tại Việt Nam là hệ thống tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn và điều kiện tham gia thi đấu.

Theo Ban tổ chức, các tuyến đường thi đấu đã được khảo sát, đánh giá và phê duyệt theo những yêu cầu kỹ thuật, an toàn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) và Liên đoàn Ô tô Nhật Bản (JAF).

Ban tổ chức Trường Sơn Rally 2026

Đối với hạng mục ô tô, cả tay lái chính và hoa tiêu phải có giấy phép thi đấu hợp lệ với cấp độ tối thiểu D-R. Các trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày chuyên dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Các phương tiện thi đấu cũng phải trải qua quá trình kiểm định kỹ thuật nghiêm ngặt, đặc biệt đối với những trang bị an toàn như khung chống lật, ghế đua chuyên dụng và dây đai an toàn 6 điểm.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên và khán giả mà còn góp phần xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, tạo tiền đề để các tay đua Việt Nam từng bước tiếp cận những sân chơi lớn hơn trong khu vực.

Lịch trình giải đua Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally

Giải đấu sẽ diễn ra trong 5 ngày với lịch trình dự kiến như sau: - Ngày 2/12: Đón các đội đua quốc tế, hoàn tất thủ tục thông quan phương tiện. - Ngày 3/12: Tập kết xe đua, trang thiết bị và đội ngũ hậu cần. - Ngày 4/12: Kiểm định kỹ thuật, khảo sát đường đua, phổ biến quy định an toàn và tổ chức lễ xuất phát. - Ngày 5/12: Thi đấu 6 chặng đặc biệt từ SS1 đến SS6 tại khu vực cụm dự án điện gió BT – tuyến đường tránh lũ Lệ Thủy. - Ngày 6/12: Thi đấu 3 chặng đặc biệt còn lại từ SS7 đến SS9, tổng kết và trao giải.

Các chặng thi đấu chính thức dự kiến được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Ban tổ chức cũng sẽ bố trí khu vực khán đài, màn hình LED cập nhật thành tích theo thời gian thực, khu vực hậu cần kỹ thuật và các hoạt động giao lưu giữa khán giả với những đội đua.

Cơ hội đưa Việt Nam lên bản đồ đua xe Rally châu Á

Trong những năm gần đây, phong trào đua xe thể thao tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, số lượng giải đấu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế vẫn còn khá hạn chế.

Việc tổ chức Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally không chỉ mang đến một sân chơi mới cho cộng đồng yêu thích ô tô, mô tô địa hình mà còn tạo cơ hội để các tay đua Việt Nam cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những đội đua quốc tế ngay trên sân nhà.

Bên cạnh ý nghĩa về thể thao, giải đấu còn mở ra tiềm năng kết hợp giữa thể thao tốc độ và quảng bá du lịch, đưa cảnh quan thiên nhiên, địa hình hùng vĩ cùng những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử của Trường Sơn đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nếu được duy trì thường niên và phát triển bài bản, Trường Sơn Rally hoàn toàn có thể trở thành một sự kiện thể thao tốc độ đặc trưng của Việt Nam, thu hút các đội đua, nhà tài trợ, nhà sản xuất ô tô, mô tô cũng như cộng đồng đam mê motorsport trong khu vực.