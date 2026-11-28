Giai đoạn cuối năm sẽ là lúc mùa giải MLS khép lại và lúc này, Lionel Messi đang đứng trước khả năng cùng Inter Miami bị loại sớm ở vòng 1 playoff miền Đông. Miami đã thua 0-3 trước Columbus Crew ngay trên sân nhà ở trận thứ 1 và họ phải thắng trận thứ 2 (8h, 28/11) để kéo loạt đấu vào trận thứ 3, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ thành công MLS Cup.

Dù vậy, Messi sẽ bước vào một màn so tài nhận được nhiều sự chú ý hơn thế. Theo truyền thông Argentina, anh đã xác nhận tham gia trận đấu cuối cùng của Carlos Tevez trước khi Tevez “chính thức” treo giày vào ngày 20/12. Địa điểm tổ chức là sân La Bombonera, mái nhà của Boca Juniors và cũng là nơi anh trưởng thành trước khi quay về khép lại sự nghiệp.

Tevez và Messi khi cùng đá trong màu áo Argentina. Ảnh tư liệu

Tevez thực tế đã không đá trận chuyên nghiệp nào từ tận năm 2021, đó là năm anh đã quyết định rời Boca sau khi bố anh mất vì Covid-19 và Tevez không còn động lực chơi bóng. “El Apache” từ đó tới nay đã có 3 công việc huấn luyện ở Rosario Central, Independiente và Talleres, nhưng phải tới bây giờ anh mới có một màn chia tay trọn vẹn trước các khán giả thân yêu.

Nhiều ngôi sao và cựu danh thủ nổi tiếng đã gật đầu tham dự sự kiện này. Đồng hành cùng Tevez sẽ có các đồng hương Leandro Paredes, Sergio Aguero, Martin Palermo và Gabriel Batistuta, trong đó “Batigol” nhận lời dẫu từng chịu nhiều cơn đau đầu gối tới mức chán ghét bóng đá và chỉ dành thời gian cho golf cùng polo.

Các đồng đội ở các CLB Tevez đã từng khoác áo cũng sẽ đến, bao gồm Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra và Rio Ferdinand. Fan đang tò mò không biết Tevez có mời Park Ji Sung và Andrea Pirlo, nhất là Park Ji Sung từng là đồng đội chí thân cùng Tevez và Evra ở MU.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở việc Tevez đã gửi lời mời tới Cristiano Ronaldo, người từng cùng Tevez và Rooney giành Cúp C1 và Premier League tại MU. Khác với những tin đồn hồi tháng 9, Ronaldo thực tế chưa xác nhận dự trận đấu này, vì anh cần kiểm tra lịch thi đấu của Al Nassr trước khi đưa ra quyết định.

Tevez đã gửi lời mời tới Cristiano Ronaldo, người đồng đội trong màu áo Man Utd. Ảnh tư liệu

Thách thức cho Tevez là Ronaldo sẽ phải xin phép Al Nassr được sang Argentina, do ngày đá trận chia tay sẽ có trận Al Nassr đá bán kết Siêu cúp Saudi Arabia. Trận này không thể hoãn, bởi vốn nó đã bị hoãn 1 lần trước đây. Nếu Al Nassr không có vấn đề với sự vắng mặt của CR7 thì anh có thể thoải mái lên đường.

Nếu Ronaldo nhận lời, viễn cảnh Ronaldo và Messi cùng khoác chung một màu áo sẽ vô cùng hấp dẫn và trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Hai huyền thoại sống này đã nhiều lần đối đầu nhau nhưng chưa từng đứng chung một chiến tuyến.

Viễn cảnh hai "huyền thoại sống" khoác chung màu áo liệu có thành hiện thực?↵

Đây sẽ là lần trở lại thi đấu ở Argentina đầu tiên cho Messi kể từ sau trận đấu chia tay của anh với ĐTQG. Nhưng đầu năm 2027, cụ thể là ngày 19/1/2027, Messi sẽ trở lại lần nữa khi cùng Inter Miami đến đá giao hữu gặp River Plate.