Lãnh đạo xã Trà Tân tham dự ngày hội.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, địa phương với đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như Xơ Đăng, Cơ Tu và một số dân tộc khác. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn chung sống hòa thuận, đoàn kết, sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương trợ khi khó khăn và sự đồng lòng trong lao động đã trở thành những giá trị tốt đẹp của người dân địa phương.

Điểm nhấn của ngày hội là các phần thi trình diễn cồng, chiêng với sự tham gia của 4 đội, mỗi đội gồm 20 thành viên. Trong âm thanh trầm bổng của cồng, chiêng, những động tác múa nhịp nhàng, uyển chuyển tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị.

Tiếng trống, chiêng ngân vang tại ngày hội.

Lãnh đạo xã tham dự tại ngày hội.

Tiếng chiêng ngân vang không chỉ tạo nên âm hưởng riêng của ngày hội mà còn thể hiện đời sống tinh thần phong phú, sự gắn bó của cộng đồng. Đây cũng là dịp để những người am hiểu văn hóa truyền thống thể hiện niềm đam mê, đồng thời khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt với các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo. Những cuộc tranh tài hào hứng cùng tiếng reo hò, cổ vũ đã tạo nên sự gắn kết giữa các đội thi và người tham dự. Qua những hoạt động tưởng chừng giản dị, nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được tái hiện và lan tỏa.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, không gian trưng bày ẩm thực và sản phẩm địa phương cũng thu hút đông đảo người dân, du khách. Những món ăn mang hương vị núi rừng, được chế biến từ nguyên liệu quen thuộc trong đời sống đồng bào, góp phần giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực vùng cao.

Các gian hàng sản phẩm OCOP và nông sản địa phương cũng được giới thiệu, quảng bá tại ngày hội. Không chỉ tạo cơ hội để người dân giới thiệu sản phẩm do mình làm ra, hoạt động này còn góp phần kết nối văn hóa với phát triển kinh tế, đưa những sản vật đặc trưng của Trà Tân đến gần hơn với du khách.

Sôi nổi các hoạt động vui chơi.

Văn hóa ẩm thực được giới thiệu tại ngày hội.

Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, Trà Tân còn là vùng đất có truyền thống cách mạng, gắn với căn cứ địa Khu ủy Khu V và Bộ Tư lệnh Quân khu V trong những năm kháng chiến. Những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông đã trở thành niềm tự hào, nhắc nhở người dân hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối truyền thống quê hương.

Theo ông Lê Minh Chiến, chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Đoàn kết phát triển” gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo tồn văn hóa và phát huy sức mạnh cộng đồng. Việc gìn giữ bản sắc không chỉ dừng lại ở tiếng nói, trang phục, phong tục, điệu múa hay lời hát mà còn phải nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, niềm tự hào về cội nguồn trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu mua các loại sản vật tại địa phương.

Lãnh đạo xã mong muốn các già làng, Người có uy tín và mỗi gia đình tiếp tục phát huy vai trò trong gìn giữ, truyền dạy những giá trị truyền thống. Đồng thời, tinh thần đoàn kết cần được thể hiện bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, chia sẻ khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, thôn xóm bình yên.

Thông qua ngày hội, Trà Tân kỳ vọng những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống thường ngày, trở thành niềm tự hào và sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.