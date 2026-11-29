Đặc sắc chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc Công an nhân dân
Tối 29/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức chương trình biểu diễn kỵ binh và quân nhạc. Chương trình là hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026, góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc trưng trong hoạt động huấn luyện, biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân.
Mở đầu chương trình, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc khí thế như: “Hào khí Việt Nam”, “Hành khúc Công an nhân dân”, “Vì Nhân dân quên mình”, “Đất nước trọn niềm vui”… Những giai điệu hào hùng, trang nghiêm góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, kỷ luật, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Các cán bộ, chiến sĩ đã trình diễn nhiều nội dung huấn luyện nghiệp vụ như diễu binh, diễu hành theo đội hình; điều khiển ngựa chạy kiệu, chạy nước đại; lên ngựa, xuống ngựa trong tình huống khẩn cấp; kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; vượt vật cản và điều khiển ngựa nằm.
Thông qua các màn biểu diễn, công chúng được chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ, thể hiện trình độ, bản lĩnh, tính kỷ luật và khả năng cơ động của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Chương trình còn có hoạt động giao lưu với người dân và diễu hành qua một số tuyến đường tại phường Đồng Hới, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, luôn vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình:
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202611/dac-sac-chuong-trinh-bieu-dien-ky-binh-va-quan-nhac-cong-an-nhan-dan-b2f35d6/