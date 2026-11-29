Mở đầu chương trình, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc khí thế như: “Hào khí Việt Nam”, “Hành khúc Công an nhân dân”, “Vì Nhân dân quên mình”, “Đất nước trọn niềm vui”… Những giai điệu hào hùng, trang nghiêm góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân chính quy, kỷ luật, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn nhạc kèn, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ - Ảnh: Quang Ngọc

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Các cán bộ, chiến sĩ đã trình diễn nhiều nội dung huấn luyện nghiệp vụ như diễu binh, diễu hành theo đội hình; điều khiển ngựa chạy kiệu, chạy nước đại; lên ngựa, xuống ngựa trong tình huống khẩn cấp; kết hợp sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; vượt vật cản và điều khiển ngựa nằm.

Thông qua các màn biểu diễn, công chúng được chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ, thể hiện trình độ, bản lĩnh, tính kỷ luật và khả năng cơ động của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh điều khiển ngựa nghiệp vụ diễu hành trong sự cổ vũ của đông đảo người dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới - Ảnh: Quang Ngọc

Chương trình còn có hoạt động giao lưu với người dân và diễu hành qua một số tuyến đường tại phường Đồng Hới, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trách nhiệm, luôn vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Một số hình ảnh ấn tượng tại chương trình: