Vinh danh những công trình nghiên cứu có giá trị

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết, lễ trao giải là dịp tri ân danh nhân Phạm Thận Duật, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những thành quả nghiên cứu lịch sử của các tiến sĩ. Đây cũng là lễ trao giải đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật, gắn hoạt động trao giải với công tác khuyến học, khuyến tài và phát triển đội ngũ các nhà sử học trẻ.

Năm 2026, Ban tổ chức lựa chọn 5 luận án tiến sĩ sử học tiêu biểu để trao giải gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba (không có giải Nhất).

Theo đó, 2 giải Nhì thuộc về luận án “Đào tạo cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” của TS. Tạ Thị Nghĩa Thục (Trường Sĩ quan Chính trị, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam) và luận án “Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX” của TS. Trịnh Tiến Dũng (Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức).

Ba giải Ba được trao cho các luận án: “Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (1964-1975)” của TS. Trần Quốc Dũng (Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam); “Công tác chỉnh Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến năm 1953” của TS. Nguyễn Mạnh Hà (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) và “Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020” của TS. Bùi Hữu Thêm (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Hai giải Nhì được trao tại Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV

Các công trình được vinh danh năm nay đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ lịch sử làng xã, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng đến công tác đào tạo cán bộ và xây dựng nông thôn mới. Sự đa dạng về đề tài cho thấy những nỗ lực tiếp cận lịch sử ở cả bình diện quốc gia và phạm vi cộng đồng địa phương, góp phần bổ sung tư liệu, nhận thức và những góc nhìn khoa học về lịch sử dân tộc.

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh, giá trị của Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất hay tấm bằng chứng nhận, mà quan trọng hơn là sự ghi nhận kịp thời của cộng đồng sử học đối với quá trình nhiều năm tìm kiếm, thẩm định tư liệu và lao động khoa học nghiêm túc của các tác giả.

Tri ân danh nhân Phạm Thận Duật

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, điều khiến các thế hệ hôm nay đặc biệt kính trọng danh nhân Phạm Thận Duật chính là bản lĩnh và sự lựa chọn dứt khoát của ông trước vận mệnh dân tộc.

Năm 1885, khi kinh thành Huế thất thủ, với cương vị một đại thần thuộc phái chủ chiến, Phạm Thận Duật đã cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị. Ông nhận lệnh vua thảo chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả

Trên đường lĩnh chức Khâm sai đại thần ra Bắc chiêu tập nghĩa sĩ, ông không may bị thực dân Pháp bắt và đày đi Côn Đảo. Ngày 29.11.1885, trên đường bị áp giải ra Côn Đảo, ông anh dũng hy sinh.

Tháng 2.2026, Khu lưu niệm Phạm Thận Duật tại quê hương Ninh Bình được Bộ VHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp và di sản của danh nhân Phạm Thận Duật, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và giới sử học đối với một nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Qua 25 lần tổ chức, Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật tiếp tục khẳng định vai trò trong việc phát hiện, khuyến khích và tôn vinh những công trình nghiên cứu sử học có chất lượng, góp phần bồi dưỡng thế hệ nhà nghiên cứu trẻ, thúc đẩy sự phát triển của nền sử học Việt Nam.