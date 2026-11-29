Chiều 29/11, trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra tọa đàm chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”.

Tham dự buổi tọa đàm có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn.

Chú trọng xác thực thông tin khi đăng tải nội dung số

Quang cảnh buổi tọa đàm chuyên đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI”. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi tọa đàm, anh Vũ Mạnh Tuyền (nhà sáng tạo kênh Tuyền Văn Hóa) cho biết anh chuyển từ làm nội dung về thể thao sang lĩnh vực văn hóa, lịch sử bởi bản thân thích sự dấn thân khi lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều yêu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, anh cũng trải qua thời gian đầu hoạt động không hiệu quả như mong muốn vì lúc ấy chưa có đủ trải nghiệm và những mối quan hệ tốt để có thể mang đến những nội dung giá trị cho mọi người.

Anh Vũ Mạnh Tuyền trao đổi cùng các đại biểu thanh niên.

Khi có một lượng kiến thức và đủ động lực để làm tiếp, anh Vũ Mạnh Tuyền nỗ lực xây dựng những tuyến nội dung giúp giới trẻ nâng cao tinh thần yêu nước.

“Đối với lịch sử thì không thể ngồi trong phòng điều hòa để nói, mà phải đi, phải gặp, phải thu thập được những câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử, các nghệ nhân hay các di tích lịch sử. Qua đó, chúng ta giúp người nghe cảm thụ được những giá trị khi họ nhận được thông tin của mình”, anh Tuyền bộc bạch.

Chủ kênh Tuyền Văn Hóa cũng chia sẻ, làm nội dung lĩnh vực này thì thông tin là yếu tố rất quan trọng, bởi “sai một chút thôi thì câu chuyện đã chuyển sang một hướng khác”. Do đó, anh Tuyền nhìn nhận việc xác minh thông tin là điều bắt buộc và cần tham khảo những nguồn tin chính thống, từ các cơ quan bộ ngành, các nhân chứng lịch sử hay các bài báo đã được các cơ quan báo chí sản xuất, xuất bản.

Là chủ nhân của kênh chuyên về thể thao và đặc biệt là môn cầu lông, anh Từ Minh Tường (chủ kênh Thích Cầu Lông) cho biết ngoài những bản tin trong nước và quốc tế khô khan, đôi khi anh cũng lồng ghép vào những content là video hài hước hay trend về nội dung bộ môn cầu lông. “Những sáng tạo nhỏ đó nhằm làm người xem thấy vui và muốn cùng người thân, bạn bè ra sân vận động, vui chơi để cùng nâng cao sức khỏe, lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối”, anh Tường nói.

Chị Yến Nhi chia sẻ tại chương trình.

Trong khi đó, chị Phan Thị Yến Nhi (kênh Phan Yến Nhi, nhà sáng tạo nội dung lĩnh vực lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số) cho hay bản thân chỉ ghi lại cuộc sống thường nhật của người nông dân, gần như không “đu” trend.

Theo Yến Nhi, dù một thông tin đang hay, đang thu hút mọi người, chị không chọn sản xuất bởi nội dung đó không phù hợp với kênh đồng thời cũng cần một khoảng thời gian xác thực xem thông tin đó có phù hợp với khán giả trên kênh cũng như hướng phát triển của kênh hay không.

Hãy trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực

Trao đổi cùng các nhà sáng tạo nội dung số, nhà báo Nguyễn Trọng Phước - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, Trưởng ban Giáo dục Báo Thanh Niên - khuyên các nhà sáng tạo nội dung hãy trở thành người am hiểu trong lĩnh vực cụ thể mà mình theo đuổi.

Từ kinh nghiệm hoạt động báo chí, nhà báo Trọng Phước chia sẻ một số “bí quyết” về nghề sáng tạo nội dung số.

Mặt khác, đừng cố gắng trở thành “một người đẹp nhất trên các nền tảng mạng xã hội” bởi hiện nay khuynh hướng booking của các nhãn hàng không chọn người đẹp, người nổi tiếng mà book những cá nhân chẳng hạn như “một bác sĩ có duyên nói được về mình”. “Đây là tương lai mà chúng ta nên nhắm đến”, ông Phước gợi ý.

Anh Đỗ Tuấn Hải - CEO The A List - nhìn nhận trong thời đại hiện nay sức ảnh hưởng của mỗi người có thể xuất hiện ở bất cứ ai, từ người giáo viên với nội dung chia sẻ cách dạy học, một bác nông dân với những hướng dẫn cách trồng lúa, trồng ngô, hay một anh công an với cách thực hiện những hoạt động theo pháp luật…

“Khi sự ảnh hưởng được phân bổ trong nhiều cộng đồng, cơ hội dành cho tất cả mọi người. Các nền tảng cũng có những thuật toán để tất cả các nhà sáng tạo nội dung có thể bắt đầu từ zero”, anh Tuấn Hải nhấn mạnh và cho rằng niềm tin là tài sản vô cùng khan hiếm trong kỷ nguyên AI, khi tất cả mọi người đều có thể có nội dung.

Cũng theo vị chuyên gia, nếu xây dựng được một cộng đồng nhà sáng tạo nội dung và những bạn trẻ có tình yêu đối với quê hương, đất nước, chúng ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh công nghệ của các nền tảng để quảng bá cho các quốc gia trên thế giới biết về những đặc sản hay những nhân vật truyền cảm hứng của quê hương, đất nước mình.

“Sức ảnh hưởng đó sẽ giúp mạng lưới những nhà sáng tạo nội dung trở nên mạnh hơn, nhằm mục tiêu xây dựng một cộng đồng có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực”, anh Hải nói thêm.

Khách mời và đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm kết thúc tọa đàm.

Các nhà sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Trong hai ngày 28-29/11, tại TPHCM, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, với sự tham gia của 99 nhà sáng tạo nội dung số trẻ tiêu biểu được lựa chọn từ 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc. Trong khuôn khổ chương trình, tối 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen (TPHCM), Ban Tổ chức tôn vinh các bạn trẻ làm sáng tạo nội dung số tích cực, đồng thời ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.