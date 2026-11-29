Dự chương trình, về phía thành phố Quảng Ninh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quản Minh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Thành; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Mai Anh.

Về phía Trung Quốc có ông Thường Cửu Thanh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QN

Với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim, cất vang tình hữu nghị Việt – Trung”, cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026” thu hút 357 thí sinh trên cả nước đăng ký tham gia. Sau các vòng chung khảo khu vực miền Trung tại TP Đà Nẵng (ngày 24.11) và miền Nam tại TP Cần Thơ (ngày 26.11), TP Quảng Ninh là địa điểm tổ chức vòng chung khảo khu vực miền Bắc với sự tranh tài của 35 thí sinh.

Ông Thường Cửu Thanh, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: QN

Mỗi thí sinh trình diễn một ca khúc tiếng Trung. Các thí sinh mang đến cuộc thi những tiết mục được đầu tư công phu, thể hiện khả năng thanh nhạc, phát âm tiếng Trung và phong cách biểu diễn đa dạng.

Các thí sinh tham dự cuộc thi

Nhiều ca khúc kinh điển của Trung Quốc được lựa chọn, trong đó có những tác phẩm đã quen thuộc với khán giả Việt Nam như: “Đường chúng ta đi” trong bộ phim Tây Du Ký, “Tay trái chỉ trăng”, “Hồng Nhạn”, “Chỉ vì quá yêu em” …

Qua những giai điệu âm nhạc, các thí sinh không chỉ thể hiện tình yêu nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Trung Quốc đến với công chúng Việt Nam.

Ngày 1.12, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các thí sinh xuất sắc

Tham gia vòng chung khảo khu vực miền Bắc, Quảng Ninh có 3 thí sinh: Phạm Huy Anh, Cao Thị Phương Mai và Vũ Thu An.

Kết thúc vòng chung khảo, ngày 1.12, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra ngày 8.12 tại Nhà hát Âu Cơ, thành phố Hà Nội.

Thí sinh biểu diễn tại chương trình

Cuộc thi là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, tạo sân chơi cho những người yêu tiếng Trung và âm nhạc Trung Quốc; đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước Việt - Trung.