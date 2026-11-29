Không đợi đến ngày khai mạc, Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bước vào mùa Festival Hoa bằng những đổi thay trên từng con phố, ngõ nhỏ. Từ chính quyền đến người dân, từ các cơ quan, đơn vị đến từng tổ dân phố, tất cả đang chung tay chỉnh trang đô thị, vun trồng hoa, làm đẹp không gian sống, tạo nên một lễ hội không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn lan tỏa trong từng nếp nhà, góc phố.