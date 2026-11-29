Màn diễn rối 'Bàn Tơ Động' của đoàn Singapore giữa bầu trời pháo hoa Phú Quốc
Tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 ở Phú Quốc, đoàn nghệ sĩ Singapore đã tái hiện trích đoạn kinh điển “Bàn Tơ Động” trong tác phẩm “Tây Du Ký” với tạo hình sinh động và kỹ thuật điều khiển điêu luyện. Đặc biệt, tiết mục diễn ra đúng thời điểm pháo hoa rực sáng bên ngoài nhà hát, mang đến cho khán giả trải nghiệm hiếm có khi vừa thưởng thức múa rối, vừa ngắm pháo hoa giữa lòng đảo ngọc.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/man-dien-roi-ban-to-dong-cua-doan-singapore-giua-bau-troi-phao-hoa-phu-quoc.html