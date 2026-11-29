Lễ hội bắt đầu từ những con đường

Những ngày cuối năm, Đà Lạt đang chuyển mình trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên để đón mùa lễ hội lớn. Các tuyến đường được chỉnh trang, khoảng đất trống được phủ xanh, bồn hoa được chăm chút, những góc phố quen thuộc khoác lên mình diện mạo mới. Sắc hoa không chỉ hiện diện tại các điểm tổ chức sự kiện mà đang len vào từng khu dân cư, con hẻm, trước mỗi mái nhà.

Điểm dễ nhận thấy trong công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là sự chủ động, bài bản và tinh thần vào cuộc từ rất sớm của chính quyền địa phương. Thay vì chờ sát ngày khai mạc mới tập trung trang trí, chỉnh trang cảnh quan, các địa phương đã triển khai công việc từ nhiều tháng trước, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, lấy người dân làm chủ thể, không gian sống của cộng đồng làm một phần quan trọng tạo nên diện mạo lễ hội.

Những không gian hoa giữa lòng Đà Lạt.

Từ các phường trung tâm đến khu dân cư ngoại ô, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, trồng hoa được triển khai đồng bộ. Cán bộ cơ sở, tổ dân phố và các đoàn thể tích cực vận động người dân dọn dẹp khu vực sinh sống, phát quang những nơi cỏ mọc, thu gom rác, chăm chút hàng rào, bồn hoa, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Festival Hoa Đà Lạt vì thế không đơn thuần là câu chuyện dựng sân khấu, trang trí quảng trường hay tổ chức các chương trình nghệ thuật. Lễ hội đang hiện diện trong những công việc bình dị nhất: một người dân quét sạch đoạn đường trước nhà, một gia đình trồng thêm khóm hoa, những người hàng xóm cùng chăm sóc tuyến đường chung. Đó là cách Đà Lạt chuẩn bị cho lễ hội bằng chính sức sống của cộng đồng.

Trên từng tuyến đường, vai trò của chính quyền cơ sở được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi. Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố cùng các đoàn thể trực tiếp vận động, hướng dẫn người dân tham gia chỉnh trang cảnh quan. Mỗi hộ gia đình được khuyến khích giữ gìn vệ sinh, trồng thêm hoa, tạo mảng xanh trước nhà, góp phần làm đẹp không gian chung.

Thông điệp “người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa” được lan tỏa, trở thành lời kêu gọi giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Không cần những công trình lớn, chỉ một chậu hoa trước hiên, dải hoa ven tường, khoảng sân được chăm chút hay tuyến đường sạch sẽ, ngăn nắp cũng góp phần làm nên vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa.

Hoa tươi được trồng trên đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt.

Ở nhiều khu dân cư, việc làm đẹp cảnh quan không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng. Người dân chủ động tham gia, cùng bàn bạc, cùng thực hiện và cùng giữ gìn thành quả. Những tuyến đường sạch sẽ, bồn hoa được bổ sung, khoảng không gian nhỏ được tận dụng để trồng cây, trồng hoa… tất cả tạo nên sự thay đổi từ cơ sở, bắt đầu bằng ý thức và trách nhiệm của mỗi người đối với nơi mình sinh sống.

Cách làm này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy tổ chức lễ hội. Nếu trước đây, người dân có thể chỉ đứng bên đường ngắm hoa, tham quan các chương trình, thì nay họ trực tiếp góp phần tạo nên sắc hoa, chung tay làm đẹp thành phố, để lễ hội trở thành niềm vui của mọi người. Chính quyền đóng vai trò tổ chức, định hướng, vận động; cộng đồng cùng thực hiện, thụ hưởng và bảo vệ những không gian đẹp.

Festival không còn là việc “Nhà nước làm, người dân xem”, mà là hành trình cộng đồng cùng chung tay tạo dựng.

Sắc hoa lan tỏa tới từng nhà

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến có 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động không chỉ tập trung tại những không gian trung tâm mà còn hướng đến lan tỏa sắc hoa, không khí lễ hội rộng khắp, gắn với đời sống văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động này, công tác chỉnh trang cảnh quan được đặt trong tổng thể xây dựng hình ảnh Đà Lạt xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Những điểm đến quen thuộc được chăm chút, các tuyến phố được làm mới bằng cây xanh, hoa tươi và những không gian trang trí mang đặc trưng riêng của thành phố. Không khí chuẩn bị cũng lan tỏa đến các cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh và khu dân cư, tạo sự đồng điệu trong cách đón lễ hội.

Đà Lạt trước thềm Festival hoa 2026 ngập tràn sắc màu của các loài hoa.

Với thành phố mà hoa đã trở thành thương hiệu, niềm tự hào và sinh kế của nhiều người, việc huy động cộng đồng cùng trồng, chăm sóc hoa mang ý nghĩa vượt ra ngoài mục tiêu trang trí. Đây còn là dịp khơi dậy tình yêu đối với thành phố, nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan, xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường và khẳng định nét đặc trưng của Đà Lạt trong mắt du khách.

Sắc hoa không chỉ để ngắm. Đó còn là lời chào, sự hiếu khách, là cách người Đà Lạt gửi gắm tình cảm đến những người tìm về thành phố trong mùa lễ hội.

Những ngày cuối năm, Đà Lạt dường như dịu dàng hơn trong tiết trời lạnh, nhưng cũng rộn ràng hơn bởi nhịp chuẩn bị cho ngày hội lớn. Trên những con đường dốc, giữa hàng thông, bên các khu dân cư và góc phố quen thuộc, sắc hoa đang dần phủ kín không gian, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, vừa tươi mới, vừa đậm chất Đà Lạt.

Những không gian hoa khiến nhiều người mê mẩn.

Đà Lạt những ngày này như đang khoác lên mình tấm áo mới. Sắc hoa hòa quyện với màu xanh của thông, những con đường sạch đẹp hơn, góc phố được chăm chút hơn, tạo nên không gian vừa lãng mạn, vừa tràn đầy sức sống. Trong cái lạnh cuối năm, những gam màu tươi thắm làm phố phường thêm rực rỡ, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố trong mùa lễ hội.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến khai mạc lúc 20h ngày 20/12/2026 tại Quảng trường Lâm Viên và khép lại vào ngày 31/12/2026, kết hợp các hoạt động chào đón năm mới 2027. Với 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng, đây không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.